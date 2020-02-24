شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تدشن برنامج «نبتكر للخمسين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برنامجاً تحت شعار تحت «نبتكر للخمسين»، يُعنى ببناء مواهب المستقبل المبتكرة، وذلك تزامناً مع إطلاق شعار الاستعداد للخمسين وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي: «نؤكد التزامنا بتطوير كوادرنا المؤسسية، لتكون مؤهلة لتقود مرحلة الاستعداد للخمسين». وقالت مديرة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، الدكتورة عائشة المطوع: «سيعمل برنامجنا الطموح على تدريب وتأهيل 50 رائداً من رواد الابتكار، بناء على أفضل البرامج الأكاديمية في مجال إدارة الابتكار، بالتعاون مع مؤسسات عالمية ورائدة، وستكون مخرجاته 50 مبادرة مبتكرة، تحمل في طياتها معالم المستقبل الذي تطمح حكومتنا إلى تأمينه لشعبها وساكنيها وزوارها ومحبيها». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «إسعاف دبي» تدشن برنامج «نبتكر للخمسين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.