الامارات | «التربية» تطلق حملة وقائية من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تطلق حملة وقائية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بمعهد تدريب المعلمين في عجمان، حملة توعية وقائية حول مرض «كورونا» الجديد، وأسباب الإصابة، وسبل الحماية والإرشادات التي تسهم في عدم انتشار المرض، وتجنب العدوى في الميدان التربوي.

وقالت مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية بوزارة التربية والتعليم، خولة الحوسني، إن «هذه الخطوة تأتي في إطار الإسهام في التعزيز والتثقيف الصحي لحماية الصحة العامة بالمجتمع، خصوصاً في الميدان التربوي، وهي من الأولويات التي توليها وزارة التربية والتعليم جل اهتمامها، لأنها الأساس في حماية المجتمع من الأمراض والحفاظ على صحة أفراده وسلامتهم، تماشياً مع الاهتمام العالمي الموجّه لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) الجديد، المنصبّ في إطار الوقاية ورفع الوعي لدى المجتمع بهذا المرض من دون التهويل من واقعه».

ويستهدف التدريب قيادات المدرسة الإماراتية من مديري المدارس وموظفي وزارة التربية والتعليم، ورؤساء الوحدات الخدماتية، ومعلمي العلوم الصحية والتربية البدنية، وضباط الأمن والسلامة داخل المدارس، بما يصل إلى أكثر من 2000 مستفيد، بهدف نقل تجاربهم وعمل ورش تثقيفية حول فيروس «كورونا»، في مدارسهم.

وتم تجهيز نواة تدريبية تثقيفية داخل جميع المدارس الحكومية، تتألف من الممرضين المؤهلين داخل كل مدرسة، لعقد ورش توعوية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.