الامارات | تصرف شجاع من رجلين تصديا للص هاجم امرأة في طريق عام بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف شجاع من رجلين تصديا للص هاجم امرأة في طريق عام بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل رجلان آسيويان بطريقة إيجابية في إنقاذ امرأة كانت تسير مع ابنتها وهاجمها لص حاول جذب سلسلة رقبتها عنوة، لكن فشل في ذلك لإحكام إغلاقها ما سبب لها إصابات في الرقبة، ولاحقه الرجلان وأمسكا به، إلى أن وصلت الشرطة، وأحالته إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت في طريق عودتها من العيادة، وفوجئت بشخص يجذبها من سلسلة رقبتها من الخلف بقوة، لكنه لم يتمكن من أخذها فصرخت واستنجدت بالمارة، وأغاثها شخصان أمسكا به وأحضراه إليها فاعتذر لها لكن الشرطة حضرت وأمسكت به، لافتة إلى أنها تعرضت لإصابات في رقبتها نتيجة الاعتداء.

وأفاد شاهد عيان إنه كان يجلس بالقرب من أحد المتاجر، ومرت المجني عليها من أمامه، ثم فوجئ برجل يأتي من الخلف ويمسك السلسلة برقبتها بشكل خاطف محاولاً سحبها إلا أنه فشل في ذلك، لأنها كانت مغلقة بإحكام فصرخت المرأة واستغاثت، فخاف المتهم وهرب، لكنه ركض وراءه ومعه شخص آخر، وأمسكا به بعد حوالي نصف كيلو متر، وكان بحوزة المتهم مادة الفلفل الأحمر الحارقة، لكنهما استطاعا منعه من استخدامها وقاداه إلى المرأة للاعتذار لها، وشاهد خدوشاً على رقبتها فتم إبلاغ الشرطة والقبض عليه.