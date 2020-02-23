الامارات | «الصحة» تكرّم الفائزين «بجائزة الابتكار» في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكرّم الفائزين «بجائزة الابتكار» في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الفائزين بـ«جائزة الابتكار للصحة»، خلال الحفل الذي أقامته بمركز التدريب والتطوير في الشارقة، تزامناً مع فعاليات الوزارة في شهر الإمارات للابتكار 2020.

وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسة تضم الأفراد المبتكرين، والجهات المبتكرة، والمبادرات المبتكرة، والتكنولوجيا الصحية، وموزعة على 16 فئة فرعية، ضمن خمسة معايير رئيسة، تشمل الطموح للإلهام، والتأثير، والتشارك، والاستدامة، والتطبيق المتكرر، و20 معياراً فرعياً، وجاء تسليم الجوائز للفائزين بحضور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عوض صغير الكتبي، ومدير مركز التدريب والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار، صقر الحميري، بعد إطلاق الوزارة «جائزة الابتكار للصحة»، للمرة الأولى على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، في إطار خططها لتعزيز الحلول والأساليب المبتكرة، وإحداث تغييرات حقيقية في نظام الرعاية الصحية، لتصبح نهجاً كلياً للابتكار في مفاصل القطاع الصحي وجعله أكثر استدامة.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن إطلاق جائزة الابتكار للصحة يمثل حدثاً فريداً وملهماً يتماشى مع رؤية الوزارة في ترسيخ الابتكار بقطاع الرعاية الصحية، والاحتفاء برواده، والإسهام الفاعل في إشراك ودمج المجتمع بفئاته كافة في بيئة الابتكار، وبناء وتوثيق قاعدة الابتكار، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للابتكار والرؤية الطموحة للدولة في تعزيز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، مؤكداً أن الجائزة تشكّل منصة تنافسية إبداعية، وساحة للتنافسين الابتكاري والفكري بين جميع القطاعات؛ الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، في مجال الصحة. وهنأ الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عوض صغير الكتبي، الفائزين بفئات «جائزة الابتكار للصحة»، وأكد على دورهم في تعزيز ثقافة الابتكار، مشيراً إلى أن الجائزة تمثل خطوة مهمة في تشجيع مختلف فئات المجتمع على تقديم الأفكار المبدعة.

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ولفت الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس لجنة الابتكار، الدكتور يوسف محمد السركال، إلى أن إطلاق جائزة الابتكار للصحة يجسد توجهات الوزارة للاحتفاء بالمبتكرين، وإلهام المبدعين حول العالم، وتعزيز جهودهم في تطوير الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل، من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.

إطلاق الجائزة يتماشى مع رؤية الوزارة في ترسيخ الابتكار بقطاع الرعاية الصحية.

عبدالرحمن العويس:

«الجائزة تشكّل منصة تنافسية إبداعية وساحة للتنافس الابتكاري».