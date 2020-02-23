الامارات | انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي، التي تنظمها الأمانة العامة المجلس التنفيذي، من 22 إلى 28 فبراير الجاري، في منطقة أبراج الإمارات، تحت شعار «ابتكر استعداداً للخمسين» بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وتستعرض منصة الفعاليات الحكومية في دبي أهم وأحدث ابتكارات وأفضل الممارسات الحكومية، كما سيتم إطلاق مشروعات وتنفيذ مخرجات مبادرة «دبي 10X»، حيث ينظم فريق «دبي 10X» في مؤسسة دبي للمستقبل فعالية خاصة لاستعراض مشروعات المرحلة الأولى، إضافة إلى منصة حوارات الابتكار.

وسيتم تنظيم 19 جلسة يشارك فيها متحدثون من القطاعين الحكومي والخاص، ورواد الأعمال في مجال الابتكار، إضافة إلى عدد من الجلسات المعرفية يتم تنظيمها بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية.

ويشهد أسبوع الابتكار في دبي حزمة فعاليات مبتكرة من حيث المحتوى والتجارب والأفكار، تدعم في مجملها الهدف الرئيس للمبادرة في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله، وفي إطار حرص دبي على لعب دور ريادي في مسيرة التطوير والتنمية، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها، ودعم رؤية الإمارات في تحويل الابتكار إلى ثقافة مجتمعية، وتطويعه لخدمة وتطوير جميع القطاعات الحيوية.

وتستهدف الفعاليات جميع فئات المجتمع لإطلاعها على أبرز الجهود المبذولة في هذا المجال، التي تطمح دبي من خلالها إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في الريادة وصدارة مؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز استدامة اقتصادها وفق أسس مبتكرة.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، أن «الابتكار رهاننا لضمان استدامة مستقبلنا»، وأضاف أن «من شأن هذه الفعالية أن تمهد الطريق لنا لفتح آفاق جديدة من التميز والإبداع، بما يسهم في تحقيق سعادة ورفاه المجتمع».

وأفاد المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، بأن الهيئة تمضي بوتيرة سريعة على طريق امتلاك تقنيات الجيل الجديد، وما يشمله من الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الحلول الذكية التي وظفتها في منشآتها الطبية، لإجراء العمليات الجراحية الكبرى والدقيقة، ومن ثم توفير منظومة متطورة للرعاية الصحية المتكاملة، وخدمة الناس بشكل أفضل، إلى جانب تطوير الممارسات المهنية في صفوف الكادرين الطبي والفني.

وتستعرض الهيئة، من خلال مشاركتها في أسبوع الابتكار بدبي، مجموعة من التقنيات والحلول الذكية الحديثة، من بينها: روبوت القسطرة، الذي يستخدم في عمليات قسطرة السكتة الدماغية، وروبوت العمود الفقري، المستخدم في علاج الكسور المعقدة، وإعوجاج العمود الفقري.

وعن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات، أكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، تبني حلول ابتكارية لمواجهة تحديات النقل الحالية والمستقبلية في الإمارة.

وقال إن الهيئة دخلت في سباق مع الزمن لتنفيذ أربع مبادرات ضمن مشروع «دبي 10X»، لتقديم أفكار وحلول مبتكرة تسبق مدن العالم بـ10 سنوات، كما بدأت تطبيق وسائل عدة ضمن مبادرة النقل المشترك بهدف توفير بدائل للسكان وتسهيل التنقل، خصوصاً للرحلات القصيرة ورحلات الميل الأول والأخير.

من جانبه، استعرض العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، جهود الهيئة في مأسسة الابتكار في جميع قطاعاتها وعملياتها التشغيلية عبر مواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتبنّي التقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين وغيرها، ما أسهم في تحقيق الهيئة نتائج تنافسية تفوق نخبة الشركات العالمية.

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وأكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أن حرص شرطة دبي على توظيف الابتكار لدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع وجعل دبي المدينة الأكثر أمناً وسلامة.

وأضاف أن شرطة دبي أطلقت منهجيات وأنظمة عمل تدعم التوجه الاستراتيجي في الابتكار بالقدرات المؤسسية.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، أن شهر الإمارات للابتكار لهذا العام سيشهد مشاركات وحلولاً استثنائية لتحديات الـ50 عاماً المقبلة، وأضاف: «نحن في (إقامة دبي) مستعدون للمشاركة في تصميم المستقبل ووضع حلول استباقية، من خلال مشروعاتنا الابتكارية المتميزة».

بدوره، ذكر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن نيابة دبي حريصة على تطوير العمل الحكومي وتحويله إلى منظومة سباقة ومبتكرة في أدائها وأدواتها، إلى جانب تحفيز الموظفين وخلق منصات لإبراز إبداعاتهم وقدراتهم ليرسموا ملامح جديدة في هذا الإطار.

ومن جانبه، قال مدير عام الدفاع المدني بدبي، اللواء خبير راشد ثاني المطروشي: «نحن نركز على تطوير واختبار وتنفيذ الأفكار المبتكرة، التي تحقق منفعة عامة ترضي المتعاملين وتسعدهم».

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن البلدية جعلت من قيمة الابتكار واحدة من أهم قيمها المؤسسية، التي صممت واتبعت استراتيجية للابتكار والمعرفة 2018- 2021، وستشارك بقوة في شهر الابتكار من خلال منصة رئيسة والعديد من الفعاليات المختلفة.

وقالت مدير عام دائرة دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «نعمل في دائرة دبي الذكية، على أن تكون دبي المدينة ليس فقط الأذكى والأسعد على وجه الأرض، بل الأكثر ابتكاراً أيضاً، وذلك من خلال توظيف أفضل التقنيات والتكنولوجيا لتحسين جودة ونوعية حياة المواطنين والمقيمين والزوار، كما نسعى من خلال رفع كفاءة العمليات والخدمات الحكومية في المدينة، إلى تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية».

ويشارك في أسبوع الابتكار مركز محمد بن راشد للفضاء، إذ يُلقي أول رائدَي فضاء إماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، كلمة عن تجربتهما في خوض مجال الفضاء، إضافة إلى المراحل والتحديات والتجارب التي كان عليهما تخطيها. كما يعرض المركز خلال مشاركته نبذة عن إنجازاته، مع معلومات مفصلة عن أحدث مشروعاته، وهي: مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي ينطلق في يوليو المقبل، ومشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني: «نحظى بفرصة لعرض مشروعات المركز أمام فئات مختلفة من الجمهور والتواصل معه والإجابة عن استفساراته».

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بما يسهم في إعداد جيل المستقبل من المواهب الوطنية المبتكرة، وتطوير منظومة متكاملة للتعاون بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للإبداع والتميز والممارسات المبتكرة.

وأضاف أن «حيّ دبي للمستقبل سيكون وجهة دائمة على مدار العام لأفضل العقول المبتكرة والأفكار الواعدة في الإمارات والعالم، وسيستضيف خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار مجموعة من المشروعات والمبادرات الحكومية التي أطلقتها الجهات الحكومية في دبي، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة (دبي 10X)، لدعم جهود دبي وريادتها في تصميم مستقبل دبي».