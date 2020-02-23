الامارات | آسيويان يعتديان على آخر ويسرقانه بسبب خلافات مالية

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيويان يعتديان على آخر ويسرقانه بسبب خلافات مالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخصان من جنسية دولة آسيوية بتهمة السرقة والاعتداء على الغير، إذ قاما بضرب المجني عليه وإحداث إصابات به، وسرقة محفظته وسلسلة ذهبية وهاتفه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ذهب المتهمان برفقة آخرين إلى مكان تواجد المجني عليه، وحدثت مشادات كلامية بينهم على خلافات مالية، وبعدها ضرب المتهمان المجني عليه، وأخذا منه سلسلة ذهبية ومحفظته وهاتفه، ولاذا بالفرار، ما أحدث بالشاكي إصابات عديدة أدخل على أثرها المستشفى، حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، وتم ضبط المتهمين اللذين اعترفا بالاعتداء على المتهم.

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وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، فاعترف الأول بالاعتداء على المجني عليه برفقة الثاني، وأنكر تهمة السرقة، وقال إنه أقرض المجني عليه مبلغاً مالياً، وكان يطالبه بالمبلغ كثيراً دون جدوى، لافتاً إلى أنه يوم الواقعة هاتفه، واتفق معه على لقائه لحل المشكلة، وعندما رآه اعتدى عليه وضربه ولكنه لم يسرقه.

وتابع أنه كان معه أربعة أشخاص، إضافة إلى المتهم الثاني عندما اعتدى على المجني عليه، ولكنهم لم يشاركوا في الاعتداء، مشيراً إلى أن هدفه كان ضرب الشاكي لتأديبه وليس لسرقته.

بدورها، طلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما قرّرت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ الثاني من مارس المقبل، لسماع أقوال المجني عليه مع استمرار حبس المتهمين.