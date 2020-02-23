الامارات | «تنمية المجتمع» تنظم «إتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة تنمية المجتمع دورة «إتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم»، ضمن جهودها التوعوية والتأهيلية لمسؤولي خدمات أصحاب الهمم في مراكز سعادة المتعاملين، التابعة لها على مستوى الدولة. وتستهدف الوزارة مسؤولي خدمات أصحاب الهمم في مختلف الجهات الحكومية والمصارف والجامعات، لتزويدهم بالمعلومات والتشريعات المعمول بها على مستوى الدولة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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