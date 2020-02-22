الامارات | بالفيديو.. «خلك حذر» تكشف محتالاً سرق 133 ألف درهم بالهاتف

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «خلك حذر» تكشف محتالاً سرق 133 ألف درهم بالهاتف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي فيديو لقصة واقعية لسرقة 133 ألف درهم بالاحتيال الهاتفي ضمن حملة «خلك حذر»، وقال الضحية في الفيديو إنه تلقى اتصالاً من شخص يعمل بالمصرف المركزي لتحديث البيانات وأبلغه بوصول رسالة نصية، وطلب منه الرقم السري الذي سيتلقاه على هاتفه.

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وقام الضحية بتزويد المتصل بالرقم ثم أبلغه بأنه سيعود لإبلاغه بالتحديث لكنه فوجئ بسحب مبلغ 35 ألف درهم، ولم يكن يعلم أن المبلغ تم سرقته من حسابه في ذلك الوقت، ثم عاد المحتال ليتصل به مرة أخرى ويكرر القصة نفسها ثم سحب مبلغ 98 ألف درهم من حسابه، وتواصل مع البنك وأبلغه موظف البنك بأنه وافق فعلياً على عملية السحب، لأن الرقم السري دخل أنظمة البنك ما يؤكد موافقته على العمليتين.

ودعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة تكاتف الجهود الشرطية والمجتمعية والإعلامية للتصدي لمختلف الظواهر الأمنية، وتعزيز دور الإعلام في نشر التوعية والتحذير من أساليب النصب الحديثة المستخدمة في خداع الجمهور واستغلال حاجتهم المتزايدة لاستخدامات الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة، مؤكدة اهتمامها بكشف حيل المجرمين والتصدي لأساليبهم الخادعة مهما بلغت درجة دهائهم ومكرهم.