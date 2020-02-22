شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير آسيوي بتهمة تقليد ملصق تعبئة أسطوانات غاز، وارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، بأن وزع تلك الأسطوانات باعتبارها مرخصة من الجهة المختصة.
■قال متهم بجلب سبعة كيلوغرامات من مخدر الماريغوانا أمام محكمة الجنايات في دبي إنه جلب الكمية لتسليمها إلى متهم آخر في القضية بناءً على تعليمات شخص في بلاده، فيما أفاد المتهم الثاني بأن مهمته اقتصرت على استلام الكمية وتخزينها.
■شرع بائع إفريقي في سرقة ملابس داخلية من متجر شهير، وتم ضبطه، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي.
تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.
إعداد: محمد فودة
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أروقة المحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.