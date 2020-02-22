الامارات | تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد «المعروف باسم COVID19»، وهما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمصاب الصيني التي أعلن عنها أخيراً.

وأكدت الوزارة فحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة، لضمان عدم سريان وتفشي المرض، وضماناً لسلامة المجتمع.

والحالتان الجديدتان تعودان لشخصين، أحدهما فلبيني، وعمره 34 عاماً، والآخر من بنغلاديش، ويبلغ 39 عاماً، وحالتهما الصحية مستقرة.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 11 حالة، تم شفاء ثلاث حالات منها أعلن عنها مسبقاً.

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وأكدت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية، بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في مختلف القطاعات، بهدف تسخير القدرات والإمكانات الوطنية كافة.

ونصحت الوزارة الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حمايتهم من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، مؤكدة أنها بالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

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إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة، شفيت ثلاث منها.