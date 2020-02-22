الامارات | 84 مدرسة خاصة جديدة في دبي خلال 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مدرسة خاصة جديدة في دبي خلال 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير إحصائي عن التعليم الخاص في إمارة دبي، أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أخيراً، أن عدد المدارس الخاصة التي أغلقت في الإمارة خلال 10 سنوات بلغ 24 مدرسة، بينها أربع مدارس خلال العام الدراسي الجاري، وبلغ متوسط الطاقة الاستيعابية للطلبة في المدارس الخاصة في دبي 81% خلال العام الدراسي الجاري، بزيادة 1% عن العام الدراسي الماضي.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «عالم من الفرص.. تنوع الاختيارات»، أن المدارس التي أغلقت تشمل التي اندمجت في مدارس أخرى خلال الأعوام العشرة (مدة الإحصاء).

وأظهر التقرير أن المدارس الجديدة التي دخلت الخدمة خلال الفترة نفسها بلغ 84 مدرسة، بينها ثلاث مدارس افتتحت العام الدراسي الجاري، وكان أكبر عدد للمدارس الجديدة التي دخلت الخدمة 16 مدرسة افتتح العام الدراسي الماضي، لافتاً إلى أن عدد المدارس الخاصة نما من 148 مدرسة عام 2010 إلى 209 مدارس العام الماضي، ثم تراجع إلى 208 العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن متوسط الرسوم الدراسية السنوية للمدارس الخاصة يبلغ 29 ألف درهم، وتصل نسبة الطلبة الذين يدفعون رسوماً أقل من 20 ألف درهم إلى 51.1%.

وأكدت الهيئة أن هذا العدد من المدارس الذي تحتضنه دبي يقدم خيارات وفرصاً تعليمية متنوعة أمام أولياء أمور الطلبة في الإنارة، ويستند ذلك إلى جودة التعليم، أكثر من أي وقت مضى، مؤكدةً أن دبي تتقدم عاماً بعد عام بخطى ثابتة نحو تعزيز الثقة بقدرة وتنافسية منظومة التعليم الخاص إقليمياً ودولياً، وتحقيق التوازن بين الفرص التعليمية المتوافرة من جهة، ومعدلات الإقبال المتزايدة من جهة أخرى، ومن ثم فإن أولياء أمور الطلبة في دبي هم المستفيد الأول من تنويع الفرص ذات الجودة العالية، ما يشكل بدوره عنصراً محفزاً لبلوغ المزيد من جودة التعليم، ويعزز من جهود المؤسسات التعليمية نحو الارتقاء بجودة حياة الطلبة، وذلك في إطار من التعاون المنهجي والإيجابي بين مختلف فئات المجتمع التعليمي.

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وأفاد التقرير بأن عدد الطلبة في المدارس الخاصة بالإمارة بلغ 295 ألفاً و148 طالباً وطالبة، بنسبة نمو 2.1%، ويبلغ عدد الطلبة الإماراتيين بينهم 34 ألفاً و452 طالباً وطالبة.

وأوضح التقرير أن عدد المدارس الخاصة في الإمارة يبلغ 208 مدارس، بينها ثلاث مدارس جديدة، بطاقة استيعابية تبلغ 363 ألفاً و643 طالباً وطالبة، ومعدل الاستفادة من الطاقة الاستيعابية يبلغ 81.2%.

وأشار التقرير إلى أن عدد المدارس التي تعتمد المنهاج البريطاني يبلغ 85 مدرسة، فيها 109 آلاف و894 طالباً وطالبة، بنسبة استيعاب 80.6%، تليها المدارس التي تعتمد المنهاج الأميركي بـ38 مدرسة، يدرس فيها 49 ألفاً و251 طالباً وطالبة، بنسبة استيعاب 79.1%، ثم المنهاج الهندي بـ34 مدرسة، ويدرس فيها 79 ألفاً و151 طالباً وطالبة، بنسبة استيعاب 85.1%، ثم البكالوريا الدولية بـ16 مدرسة، ويدرس فيها 18 ألفاً و15 طالباً وطالبة، بنسبة استيعاب 65.1%، ثم 13 مدرسة تعتمد المنهاج الوزاري، يدرس فيها 14 ألفاً و358 طالباً وطالبة، بنسبة استيعاب 85.1%، ومناهج أخرى تدرس في 22 مدرسة، ويبلغ عدد الطلبة الدارسين فيها 24 ألفاً و479 طالباً وطالبة، بنسبة استيعاب 87.9%.

ضبط الرسوم المدرسية

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، أنه لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2020-2021، استناداً إلى مؤشر كلفة التعليم المعتمد، الصادر عن مركز دبي للإحصاء، والبالغ 2.35%، إذ يعد المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية للرسوم المدرسية، مشيرةً إلى أنها أعلمت المدارس الخاصة في دبي، رسمياً، بمؤشر كلفة التعليم المعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل.