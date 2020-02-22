الامارات | حمدان بن محمد: نصنع مستقبلنا بأيدينا لضمان استدامة مسيرتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: نصنع مستقبلنا بأيدينا لضمان استدامة مسيرتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات انتهجت درب الابتكار في سباقها المستمر مع التميز والريادة، مشدداً سموه على أن إمارة دبي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استبقت مدن العالم في وضع تصوراتها وخططها المستقبلية، وفق أسس ومعايير تعتمد في نهجها على طريقة التفكير الإبداعي، وبشكل يضمن مشاركة المعنيين كافة، لضمان استمرارية نجاحها وتفوقها، مشيراً سموه إلى أن فعاليات شهر الإمارات للابتكار أصبحت مناسبة متجددة، تسهم بشكل جلي في ترسيخ ثقافة الابتكار في الدولة، وتدفع باتجاه تحقيق رؤيتها للمستقبل.

ولي عهد دبي: - «التحولات التي يشهدها العالم تحتم علينا أن نكون في طليعة المدن المبدعة والمبتكرة». - «الإبداع والابتكار مهارتان أساسيتان لتمكين الشعوب من مواجهة تحديات المستقبل».

وأضاف سموه: «ماضون بخطى متسارعة في طريقنا لصنع مستقبلنا بأيدينا، فالتحولات التي يشهدها العالم تحتم علينا أن نكون في طليعة المدن المبدعة والمبتكرة، لنضمن استباق التحديات كافة وتحويلها إلى فرص من شأنها ضمان استدامة مسيرتنا التنموية».

وقال سمو ولي عهد دبي: «أصبح الإبداع والابتكار اليوم مهارتين أساسيتين لتمكين الشعوب من مواجهة تحديات المستقبل والمتطلبات المتنامية، حيث ستحتدم المنافسة حتماً بين المدن التي تمتلك قدرات متباينة، ستُحدّد مدى أهليتها لتولي زمام الريادة، وذلك بناء على تفاصيل دقيقة يلعب فيها التفكير الإبداعي الدور الأهم».

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جاء ذلك، تزامناً مع انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي، التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الإمارة، خلال الفترة من 22-29 فبراير الجاري في منطقة أبراج الإمارات، حيث سيتم عرض أحدث الابتكارات الحكومية في مجال الخدمات الحكومية التي تواكب التطور العالمي وتعمل على تسهيل الحياة في دبي، إضافة الى تنظيم حوارات الابتكار التي تضم 19 جلسة تناقش مستقبل القطاعات الاستراتيجية بمشاركة 20 متحدثاً في مجالات الابتكار ومستقبل بعض القطاعات المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية والطاقة والأمن وريادة الأعمال.

ويشهد أسبوع الابتكار في دبي حزمة فعاليات مبتكرة من حيث المحتوى والتجارب والأفكار الخلاقة، تدعم في مجملها الهدف الرئيس للمبادرة في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله، وفي إطار حرص دبي على لعب دور ريادي في مسيرة التطوير والتنمية، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها، ودعم رؤية الإمارات في تحويل الابتكار إلى ثقافة مجتمعية وتطويعه لخدمة وتطوير جميع القطاعات الحيوية.

19 جلسة ضمن حوارات الابتكار تناقش مستقبل القطاعات الاستراتيجية بمشاركة 20 متحدثاً.

وتستهدف الفعاليات جميع فئات المجتمع لاطلاعهم على أبرز الجهود المبذولة في هذا المجال، التي تطمح دبي من خلالها إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في الريادة وصدارة مؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز استدامة اقتصادها وفق أسس مبتكرة، حيث تشارك جهات حكومية تتمثل في كل من: هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الصحة بدبي، بلدية دبي، النيابة العامة، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، دائرة دبي الذكية، جمارك دبي، مؤسسة دبي المستقبل، مركز محمد بن راشد للفضاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

ويحظى زوّار فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي، بفرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والإبداعات، وستتاح لهم فرصة التفاعل الحي والمباشر مع المبدعين والمبتكرين المشاركين على مدار خمسة أيام في منطقة أبراج الإمارات. كما سيتمكن الزوار من المشاركة في العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي ينظمها القطاعان الحكومي والخاص لمختلف فئات المجتمع على مدى سبعة أيام.