شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الدولي» يدعم طالبات في إنجاز بحوثهن العلمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات في شرطة دبي، العقيد عبدالله الخياط، عدداً من طالبات المدرسة الوطنية في الشارقة، وقدم لهن الدعم لإنجاز بحوثهن العلمية في إطار دعم شرطة دبي للأبحاث العلمية المدرسية والجامعية، وأثرها التوعوي في بيان خطورة المواد المخدرة وأسباب وقوع الشباب في مصيدتها. وأجاب الخياط على الأسئلة التي تتضمنها البحوث العلمية للطالبات حول طبيعة المواد المخدرة، وأساليب وقاية الشباب منها، والمسؤولية التوعوية والتربوية للأسر والمدارس والمؤسسات المجتمعية والمدنية في التوجيه والتوعية والنصح.
وأكد أن الدور المحوري لمركز حماية الدولي هو دعم الشريحة الطلابية بمختلف الأعمار، وتقديم التوعية لهم في مختلف مناحي الحياة، إلى جانب إشراكهم في برامج مجتمعية وتعليمية ورياضية تسهم في بناء وعيهم وحسهم الأمني.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «حماية الدولي» يدعم طالبات في إنجاز بحوثهن العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.