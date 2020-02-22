الامارات | «طرق دبي»: مبادرات نوعية لتعزيز متطلبات شهر الابتكار

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي»: مبادرات نوعية لتعزيز متطلبات شهر الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق مبادرات ابتكارية عدة بمناسبة شهر الإمارات للابتكار، تتضمن تحدي الشركات الناشئة في المقر الرئيس لها، وهو عبارة عن مسابقة داخلية يُدعى إليها عدد من الشركات الناشئة لعرض أفكارها المبتكرة على لجنة تحكيم مكونة من مختصين في الهيئة وخارجها، يتم بعدها تحديد الفائزين بأفضل أفكار في المراكز الثلاثة الأولى، وتكريمهم. والحدث الثاني هو «تيد إكس» هيئة الطرق والمواصلات، وهو حدث يستهدف موظفي الهيئة بغرض غرس ثقافة الابتكار وإطلاق أفكار جديدة تحفز الموظفين على الإبداع عبر متحدثين من داخل الهيئة وخارجها، إلى جانب تصميم منصة لتعريف الموظفين والزائرين بمفاهيم التفكير التصميمي، والتعرف إلى أربعة تحديات رئيسة للوصول إلى حلول لها عبر استخدام هذه المفاهيم.

وأضافت أن من ضمن المشروعات المعروضة مبادرة «تك تاكسي» في مركز دبي التجاري العالمي، المعنية بالتحول الذكي في خدمات مركبات الأجرة في دبي. وتشتمل على توفير خدمة الاتصال اللاسلكي «واي فاي» بين الراكب والسائق، تتضمن ترجمة فورية للغات عدة للمتعاملين عبر هواتفهم المحمولة إلى لغة السائق لتعزيز التواصل بين الطرفين، فضلاً عن خدمات رقمية أخرى.

وأوضحت الهيئة أن مشروعات شهر الإمارات للابتكار تتضمن أيضاً مبادرة لوحات التوجيه الذكي التي ستعرض في بوليفارد أبراج الإمارات، والمعنية بتوفير معلومات آنية للمشاة ومستخدمي الطريق ووسائل النقل لتعريفهم بالأماكن الأقل ازدحاماً عبر لوحات ذكية تُدار تلقائياً بمركز التحكم الموحد، إلى جانب نظام التجول الذكي «SmartNav» وهو يُعنى بإرشاد أصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية، حيث تقوم هذه التقنية بتعريف الهاتف سلفاً على خط سير أصحاب الهمم.