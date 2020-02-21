الامارات | شرطة أبوظبي توعي ميدانيا سائقي الشاحنات بالقيادة الآمنة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي توعي ميدانيا سائقي الشاحنات بالقيادة الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي توعية مرورية ميدانية لسائقي الشاحنات في القيادة الآمنة والالتزام بقوانين وانظمة المرور وتكثيف الضبط المروري للحد من أبرز المخالفات التي ارتكبوها مؤخراً ونتج عنها حوادث ضمن حملة "درب السلامة".

وقال رئيس قسم الضبط المروري الرائد عبدالله القبيسي إن حملات الضبط الميدانية ركزت على فحص سلامة إطارات المركبات ومخالفة السائقين المنتهية صلاحية إطارات مركباتهم وحثهم على تبديلها وإجراء الصيانة الدورية،و مخالفة غير الملتزمين بترك مسافة أمان كافية خلف المركبات وغير الملتزمين بربط حزام الأمان و استخدام الهاتف أثناء القيادة.

كما ركزت على الحد من وقوف المركبات في الأماكن غير الآمنة على الطرق الخارجية ونزول الركاب منها والوقوف خارجها على نحو يشكل خطورة بالغة عليهم ،في حالة انحرافها على الطريق نتيجة لعطل فني وغيره وصدمها المركبات الأخرى أوالأشخاص المتواجدين خارجها مما يتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة ينتج عنها وفيات واصابات بليغة.

و أشار النقيب أحمد المهيري من مرور المناطق الخارجية، إلى أن التوعية الميدانية المصاحبة تناولت السلوكيات السلبية التي ارتكبها بعض السائقين مؤخراً وأدت لوقوع حوادث مرورية نتج عنها وفيات وإصابات بليغة و وتوزيع منشورات توعوية على السائقين،وحثهم على الانتباه لكافة مفاجآت الطريق وإيقاف مركباتهم خلال ساعات الذروة.