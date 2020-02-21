الامارات | بالفيديو خلك حذر.. شرطة أبوظبي تكشف قصة واقعية لمحتال سرق 133 ألف درهم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي فيديو لقصة واقعية يرويها احد ضحايا النصب الهاتفي ضمن حملة خلك حذّر، موضحاً أنه تلقى اتصال من شخص يعمل بالمصرف المركزي لتحديث البيانات وابلغه بوصول رسالة نصية وطلب منه الرقم السري الذي سيتلقاه على هاتفه وقام الضحية بتزويده بالرقم ثم ابلغه بأنه سيعود لإبلاغه بالتحديث لكنه تفاجأ بسحب مبلغ مالي قدره 35 الف درهم ولم يكن على علم بأن المبلغ تم سرقته من حسابه في ذلك الوقت ثم عاد المحتال ليتصل على الضحية مرة اخرى ويكرر نفس القصة ثم قام بسحب مبلغ قدره 98 الف درهم من حسابه وتواصل مع البنك وابلغه بأنه قد وافق فعليا على عملية السحب لأن الرقم السري دخل انظمة البنك مايؤكد موافقته على العمليتين ثم اتجه لأقرب مركز شرطة وقام بإعادة المبلغ المالي إلى حسابه.



وينصح الضحية بضرورة التأكد من صحة معلومات اي شخص يتصل على الجمهور وعدم تزويده بأي معلومات سرية ودعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة تكاتف الجهود الشرطية والمجتمعية والإعلامية للتصدي لمختلف الظواهر الأمنية، وتعزيز دور الإعلام في نشر التوعية والتحذير من أساليب النصب الحديثة المستخدمة في خداع الجمهور. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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