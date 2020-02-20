الامارات | محمد بن راشد يرعى ختام تمرين أمن الخليج العربي 2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يرعى ختام تمرين أمن الخليج العربي 2 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ختام تمرين أمن الخليج العربي 2"؛ الذي نظمته وزارة الداخلية واستضافته أكاديمية شرطة دبي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي والفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت أنس خالد ناصر الصالح، ووزير الداخلية في سلطنة عمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

كما حضر ختام التمرين وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف عبدالله الشعفار، والقائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري إلى جانب عدد من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبدأ الحفل لحظة وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنصة الرئيسية في أكاديمية شرطة دبي مساء اليوم، حيث استقبله أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية الدول المشاركة في التمرين، ثم عزفت فرقة موسيقى وزارة الداخلية السلام الوطني لدولة الإمارات وتليت بعده آيات من الذكر الحكيم ثم عروض عسكرية للفرق الأمنية المشاركة في التمرين.

وقد نفذت العناصر والآليات المشاركة عملية وهمية لإعتراض موكب إحدى الشخصيات المهمة من قبل عناصر إرهابية اعترضت سبيل الموكب وتم التعامل معهم بسرعة قياسية وشجاعة وتنسيق كامل بين العناصر الأمنية التي تمكنت من حماية الشخصية بعد أن قضت على العناصر الإرهابية خلال زمن قياسي.

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وجرى في العملية الفرضية الثانية تحرير رهائن تم اختطافهم من قبل إرهابيين في حافلة نقل عامة و جرى التعامل مع العملية بإتقان و مهارة عالية عكست المستوى العالي لتدريب العناصر الأمنية وأهمية التنسيق المحكم فيما بينها أثناء العملية التي أسفرت عن تحرير الرهائن والقبض على الإرهابيين.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور عملية وهمية جرى خلالها مداهمة فندق ومركز تجاري احتجز فيهما رهائن من المدنيين من قبل عناصر ارهابية تمكنت من الدخول إلى الفندق والمركز التجاري واحتجاز عدد كبير من الرهائن الأبرياء وجرى التعامل مع هذه العملية بحكمة و عزيمة رجال أشداء شاركت فيها طائرات مروحية وآليات سلالم ومدرعات وسيارات نقل واسعاف ودراجات هوائية لعناصر أمنية مهمتها الإحاطة بموقع العمليتين ومنع المدنيين من الاقتراب حفاظا على سلامتهم وتمت العملية بنجاح باهر بعد القضاء على عدد من الارهابيين والقبض على الباقين منهم.

وقد حيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع من شاركوا في التمرين وهنأهم على حرفيتهم العالية وشجاعتهم وتضحيتهم من أجل أمن واستقرار دول و مجتمعات دول الخليج العربية وحمايتها من عبث العابثين والمتربصين بها شراً وعدوانا.

وقال سموه: "إن العروض والتجارب العملية و الأداء الرائع للعناصر الأمنية والشرطية التابعة لوزارات الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت عكست الكفاءة العالية والجهوزية التامة لهذه العناصر الشابة المدربة تدريباً عالياً والمجهزة بأحدث التقنيات والإتصالات والآليات الحديثة".

وأكد سموه أهمية التنسيق الدائم والتكامل بين جميع الجهات المعنية بأمن واستقرار وسلامة دول الخليج العربية وشعوبها والإيمان بـ "الله عز وجل" وبقدرات الشباب العربي في هذه الدول الشقيقة التي تجمعها أواصر الأخوة والدم والمصير الواحد والرغبة المشتركة والتناغم الأكيد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة وزعماء الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحفاظ على وحدة دول وشعوب المجلس وحماية المسيرة المباركة للمجلس في جميع الإتجاهات وعلى مختلف الصعد.