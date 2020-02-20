الامارات | "صناع الأمل" يجمع 30 مليون درهم لمستشفى مجدي يعقوب في نصف ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صناع الأمل" يجمع 30 مليون درهم لمستشفى مجدي يعقوب في نصف ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد حفل تتويج صناع الأمل، اليوم، تبرع عدد من رجال الأعمال بمبلغ 30 مليون درهم، خلال نصف ساعة، لدعم مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج مرضى القلب في مصر والوطن العربي بالمجان، ومقره مصر.

وتوزع المبلغ على تسعة متبرعين، إذ تبرع مؤسس ورئيس "داماك" حسين سجواني، الذي كان أول المساهمين لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب، بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.

وقال حسين سجواني: الدكتور مجدي يعقوب عالج والدتي قبل 10سنوات، بعد أن فقدنا الأمل في شفائها.

كما تبرع رئيس مجموعة جيمس التعليمية، ساني فاركي، لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.

وقال رجل الأعمال يوسف علي: يشرفني أن أتبرع لمستشفى مجدي يعقوب في البلد صاحب التاريخ العريق جمهورية مصر العربية، بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.

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وساهم رجل الأعمال مشعل كامل لمستشفى مجدي يعقوب بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.

وقدم الأخوان محمد وراشد الأنصاري، من شركة الأنصاري للصرافة لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب تبرعاً بمبلغ ستة ملايين درهم.

وقدم رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، تبرعاً لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب، بمبلغ ستة ملايين درهم.

كما قدم كل من مصرف الإمارات الإسلامي، وهيئة كهرباء ومياه دبي خمسة ملايين درهم من كل منهما تبرعا لمستشفى مجدي يعقوب، وتبرعت هيئة الطرق بدبي بمبلغ ثلاثة ملايين درهم لمستشفى.

وسيذهب ريع حفل صناع الأمل لدعم مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج مرضى القلب.

ووقع الاختيار على الفنان أحمد حلمي ليكون أول سفير لمبادرة صناع الأمل، والذي تبرع لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب بمبلغ مليون جنيه مصري.