الامارات | إحالة وسيم يوسف للمحاكمة بتهمة إثارة الفتنة في المجتمع

شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة وسيم يوسف للمحاكمة بتهمة إثارة الفتنة في المجتمع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في أبوظبي بلاغاً يتهم الداعية الديني وسيم يوسف بالترويج، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأفكار من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع والعنصرية، إلى محكمة أبوظبي الابتدائية.
وقيدت النيابة الواقعة جناية طبقاً للمواد (1) و (24) و(41) من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأمرت النيابة بإحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية للعقاب، وفقاً للقيد والوصف.
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