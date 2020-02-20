الامارات | «تنمية عجمان» تستعرض سلبيات الأجهزة الذكية على الأطفال والأسرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية عجمان» تستعرض سلبيات الأجهزة الذكية على الأطفال والأسرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية جلسة حوارية بعنوان «الأسرة في ظل الأجهزة الذكية»، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها لفئات المجتمع للتوعية بأهم الأساليب الواجب اتباعها للحد من الظواهر السلبية.

وشارك في الجلسة الدكتور عبيد المختن المحاضر في جامعة الشارقة، ومريم عبدالجبار مرشد ديني رئيس في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إذ قاموا بإعطاء شرح مفصل عن سلبيات استخدام الأجهزة الذكية، وأهم العقوبات التي نصت عليها القوانين في حال استخدامها بالشكل غير الصحيح، إضافة إلى تقديم أهم ما يسببه الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية في حياة الأفراد.

وقالت مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، منى المطروشي، إن الجلسة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات السنوية التي تنظمها الجمعية لتوعية أفراد المجتمع بالظواهر السلبية ومخاطرها عليهم، لافتة إلى أهمية توعية الأسر باستخدامات الأجهزة الذكية في البيت بشكل مفرط وتأثيراتها السلبية على الأطفال، مشيرة إلى بعض القوانين والتشريعات بالدولة التي تختص بالجرائم الالكترونية ومحاربتها، مبينة أن هناك أشخاصاً تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، بسبب الاستخدام المفرط للمواقع الإلكترونية، ونتجت عنها تأثيرات مجتمعية ونفسية عديدة.