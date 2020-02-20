الامارات | حمدان بن محمد يعين مجلس أمناء جائزة «الابتكار في إدارة المشاريع»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته راعياً لجائزة "حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع"، القرار رقم (1) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء الجائزة برئاسة المهندس مطر محمد الطاير، وعضوية: د. عيسى محمـد البــستــكي، نائباً للرئيس، ود. عـارف سلطان الحمّـادي، وهدى السيّد محمد الهاشمـي، ود. إدوارد جــاي هـــوفــمان، وعبدالمحسن إبراهيـم يونـس، بالإضافة إلى أمين عام جائزة "حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع".
كما أصدر سموه القرار رقم (2) لسنة 2020 بتعيين موزة سعيد المري، أميناً عاماً للجائزة بالإضافة لمهام عملها الأصلية في هيئة الطُّرق والمُواصلات، على أن يُعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.
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