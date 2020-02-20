الامارات | تطبيق جديد يحمي هواة الرحلات الجبلية من خطر الضياع

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق جديد يحمي هواة الرحلات الجبلية من خطر الضياع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز الفجيرة للمغامرات بأنه أطلق تطبيقاً ذكياً للرحلات والمغامرات الجبلية، بهدف حماية الأشخاص من خطر الضياع وفقدان التواصل مع الجهات الأمنية، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة ضياع، خلال العام الماضي.

وقال مسؤول المشاريع والتطوير في مركز الفجيرة للمغامرات، عمرو زين الدين، إن التطبيق الذكي سيتم وضعه في الأماكن العامة، بحيث يستطيع السائح والمواطن والمقيم عمل رحلات جبلية واضحة المسار خالية من أي معوقات تستدعي تدخل الجهات الأمنية في البحث عنهم، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع شرطة الفجيرة والدفاع المدني بالفجيرة وفرق الإنقاذ.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين سيقومون برحلات جبلية أو مائية، سيخضعون لقوانين وأنظمة تحاسب كل من يخالفها، موضحاً أن التطبيق يوضح مدة الرحلة وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة، ويحدد عدد الأشخاص الذين سيبدؤون الرحلة وأين سيكون اتجاههم، بالإضافة لمعرفة المركز بأسمائهم عن طريق تسجيل الطلب، الذي يتطلب ذكر المعلومات الشخصية والموافقة على الشروط والأنظمة، بالإضافة لتوعية الأشخاص الذين يعانون أمراضاً معينة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.

وتابع أن التطبيق يعتبر أول مشروع في الوطن العربي، يؤمن فيه الأشخاص الذين يقومون برحلات جبلية ومائية، عن طريق التعاون مع شرطة الفجيرة والدفاع المدني وفرق الإنقاذ، بعد تمهيد المسارات الجبلية في جبال الطويين ووادي سهم ووادي الوريعة، وغيرها من الجبال الوعرة، حفاظاً على سلامة كل من يمارس رياضة التسلق، ولديه حب المغامرة.