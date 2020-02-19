الامارات | رجب الثلاثاء المقبل وشعبان يحل في 26 مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن رجب الثلاثاء المقبل وشعبان يحل في 26 مارس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، ابراهيم الجروان، أن يولد الهلال شهر رجب، الاحد المقبل الموافق 23 فبراير ، الساعة 19:32 مساءا بتوقيت الإمارات، أي بعد غروب شمس ذلك اليوم ، و يوم الاثنين سيكون الهلال مع مغيب الشمس على ارتفاع 8 درجات ويمكث بعد غروب الشمس 43 دقيقة ، وتكون فرصة مشاهدته ممكنة وعليه يكون الثلاثاء الموافق 25 فبراير، غرة شهر رجب الحرام .
وأضاف أنه وفق الحسابات الفلكية، فإنه يولد هلال شهر شعبان الثلاثاء 24 مارس 2020 الساعة 13:28 مساءا بتوقيت الإمارات ، ويمكث بعد غروب الشمس 5 دقائق ، فتتعذر رؤيته لعدم توفر عوامل الرؤية البصرية، وعليه يكون الخميس 26 مارس غرة شهر شعبان .
ويولد هلال شهر رمضان 1441 يوم الخميس 23 أبريل 2020 الساعة 06:26 . و يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي و يغرب بعد غروب الشمس ب 20 دقيقة، وتتحسن ظروف الرؤية البصرية في المناطق الغربية من الجزيرة العربية و فرصة رصده قائمة ليكون الجمعة 24 ابريل غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1441 .
وأشار إلى أن هلال شهر شوال 1441 يولد يوم الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 مايو غرة شوال .
أما شهر ذي الحجة فيولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو 2020 الساعة 21:33 أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء الثلاثاء ليكون الاربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة وتوافق الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبارك .
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