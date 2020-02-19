دبي ثاني أكثر مدن التسوّق شعبية في العالم

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دبي - بواسطة محمد فارس حلت دبي في المرتبة الثانية بقائمة أكثر مدن التسوّق شعبية في العالم، وفقاً لموقع «Republic Wirld» الشبكي.
وقال تقرير للموقع، إن حقيقة احتضان دبي لأكبر مركز تجاري في العالم توحي بتمتعها بإمكانيات تسوّق هائلة ذات زخم عالٍ، حيث إن مول الإمارات هو بمثابة مدينة صغيرة بحد ذاتها، بها حلبات للتزلج على الجليد.
فيما النوافير في مول دبي الأكبر في العالم، تتراقص على أنغام موسيقى ساحرة تبهر برقصاتها الناظرين، فيما تتوفر خصومات تصل إلى 70% على كل شيء تقريباً في غالبية مراكز التسوق في المدينة التي تعج بالعديد من مناطق الجذب وعلى رأسها برج خليفة.
والمدينة على أبوب عرس عالمي قادم، فهي على موعد مع إكسبو 2020 دبي أكبر معرض يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويعد باستقبال أعداد غفيرة من الزوار.
وقال التقرير، إن التسوّق يعد نشاطاً رائعاً وغالباً ما يكون مصدر متعة ورضا للكثيرين. وهناك أنواع مختلفة من أماكن التسوّق التي يوفر خيارات ذات علامات تجارية بميزانيتها محدودة وهدفها إرضاء الجميع. وجاءت ميلانو في الصدارة تلتها دبي ثم بوينس آيرس وطوكيو في المرتبة الرابعة وكوالا لامبور في المرتبة الخامسة.
شاهد: موانئ دبي العالمية بصدد إلغاء إدراجها بناسداك دبي
فيديو مقدم من CNBC Arabia
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موانئ دبي العالمية بصدد إلغاء إدراجها بناسداك دبي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.