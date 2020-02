دبي - بواسطة محمد فارس حلت دبي في المرتبة الثانية بقائمة أكثر مدن التسوّق شعبية في العالم، وفقاً لموقع «Republic Wirld» الشبكي.

وقال تقرير للموقع، إن حقيقة احتضان دبي لأكبر مركز تجاري في العالم توحي بتمتعها بإمكانيات تسوّق هائلة ذات زخم عالٍ، حيث إن مول الإمارات هو بمثابة مدينة صغيرة بحد ذاتها، بها حلبات للتزلج على الجليد.

فيما النوافير في مول دبي الأكبر في العالم، تتراقص على أنغام موسيقى ساحرة تبهر برقصاتها الناظرين، فيما تتوفر خصومات تصل إلى 70% على كل شيء تقريباً في غالبية مراكز التسوق في المدينة التي تعج بالعديد من مناطق الجذب وعلى رأسها برج خليفة.

والمدينة على أبوب عرس عالمي قادم، فهي على موعد مع إكسبو 2020 دبي أكبر معرض يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويعد باستقبال أعداد غفيرة من الزوار.

وقال التقرير، إن التسوّق يعد نشاطاً رائعاً وغالباً ما يكون مصدر متعة ورضا للكثيرين. وهناك أنواع مختلفة من أماكن التسوّق التي يوفر خيارات ذات علامات تجارية بميزانيتها محدودة وهدفها إرضاء الجميع. وجاءت ميلانو في الصدارة تلتها دبي ثم بوينس آيرس وطوكيو في المرتبة الرابعة وكوالا لامبور في المرتبة الخامسة.

شاهد: موانئ دبي العالمية بصدد إلغاء إدراجها بناسداك دبي

فيديو مقدم من CNBC Arabia

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مدير المؤسسات في Fitch: المصارف السعودية ستواصل الاستفادة من زخم النمو بالقطاع العقاري مدير المؤسسات في Fitch: المصارف السعودية ستواصل الاستفادة من زخم النمو بالقطاع العقاري CNBC عربية

وزير خزانة بريطانيا يقدم استقالته احتجاجاً على تعديلات حكومية وزير خزانة بريطانيا يقدم استقالته احتجاجاً على تعديلات حكومية CNBC عربية

رئيس مجلس إدارة "مزايا" القطرية: أرباحنا جاءت مدفوعة بتسليم مشروع "سدرة" السكني في أبريل 2019 رئيس مجلس إدارة "مزايا" القطرية: أرباحنا جاءت مدفوعة بتسليم مشروع "سدرة" السكني في أبريل 2019 CNBC عربية 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان موانئ دبي العالمية بصدد إلغاء إدراجها بناسداك دبي CNBC عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

The post دبي ثاني أكثر مدن التسوّق شعبية في العالم appeared first on hnauae.