الامارات | 3.35 ملايين نسمة تعداد سكان دبي بنهاية 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن 3.35 ملايين نسمة تعداد سكان دبي بنهاية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ تعداد سكان إمارة دبي ثلاثة ملايين و356 ألف نسمة في نهاية عام 2019، مقابل ثلاثة ملايين و192 ألفاً في عام 2018، بزيادة مقدارها 164 ألف نسمة، وبنسبة نمو بلغت 5.13%، وفقاً لبيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء.

وأظهرت بيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد السكان الذكور وصل إلى مليونين و332 ألف نسمة، شكلوا نسبة بلغت نحو 69.5% من إجمالي عدد السكان، مقابل مليون و24 ألف نسمة من الإناث بنسبة 30.5%.

ووفقاً للبيانات، فقد تخطى عدد السكان الإناث حاجز المليون في نهاية الربع الثالث من عام 2019، وللمرة الأولى، وارتفع تعداد سكان الإمارة من 3.23 ملايين نسمة في نهاية الربع الأول من عام 2019 إلى 3.27 ملايين نسمة في نهاية الربع الثاني، ليصل إلى 3.31 ملايين نسمة بنهاية الربع الثالث، و3.35 ملايين نسمة في نهاية الربع الأخير.

وارتفع عدد الأفراد الموجودين في الإمارة خلال ساعات الذروة الاعتيادية، ليصل إلى 4.5 ملايين نسمة، إذ يُضاف إلى السكان المقيمين إقامة معتادة نحو مليون و200 ألف فرد يوجدون في الإمارة بشكل مؤقت، لغايات العمل أو السياحة في معظم الحالات.

وبحسب المركز، تعود أهمية احتساب حركة الأفراد الموجودين في ساعات الذروة المعتادة، إلى جانب سكان الإمارة، لتحديد الاحتياجات اللازمة من بنى تحتية وخدمات أمنية وغيرها.

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وتعود الزيادة السكانية إلى كون إمارة دبي مدينة اقتصادية عالمية جاذبة للمستثمرين والخبرات، وكذلك مختلف فئات العمالة، ما ينعكس بشكل استثنائي على معدل النمو السكاني.

وقد ازداد عدد سكان دبي تدريجياً خلال 137 عاماً ليتضاعف بنحو 261 مرة، بعد تجاوزه حاجز ثلاثة ملايين نسمة عام 2018.

1.2

مليون فرد يوجدون في دبي بشكل مؤقت لغايات العمل أو السياحة.

5.13 %

نمو في عدد سكان إمارة دبي مقارنة بعام 2018.