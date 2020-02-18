محمد بن راشد: القيادة لا تنسى من خدم الوطن من مواطنين ومقيمين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن قيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها لن ينسوا جميع من ساهموا في خدمة الوطن من مواطنين ومقيمين في كافة مواقع العمل الوطني داخل الدولة وخارجها، والترويج لدولتنا في المحافل والمهرجانات والمعارض الإقليمية والدولية، ما كان له الأثر الكبير في تعزيز سمعة الدولة وترسيخ مكانتها على خريطة الأنشطة الاقتصادية والثقافية والإنسانية العالمية.

جاء ذلك، خلال تكريم سموه في قصر في زعبيل، اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عدداً من رجالات الرعيل الأول الذين نظموا وأشرفوا على جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معارض إكسبو العالمية التي استضافتها العديد من الدول حول العالم منذ 1970 إلى العام 2020.

ضمت قائمة المكرمين اثنين وثلاثين شخصاً، من بينهم أشخاص ساهموا في الترويج لإكسبو 2020 من خلال مشاركتهم وتنظيمهم لماراثون زايد الخيري.

وقد صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المكرمين فرداً فرداً، وأثنى على جهودهم وعطاءاتهم خلال مشاركة الدولة في معرض إكسبو العالمي الذي استضافته دول عديدة منذ العام 1970 حيث شاركت حينها إمارة أبوظبي في إكسبو اليابان.

وقال سموه للمكرمين: «أنتم شموع أضاءت الطريق للأجيال المتعاقبة كي تتسلم راية العمل التطوعي وخدمة دولة الإمارات وإعلاء شأنها».

ونوه سموه بجهود شباب الوطن الذين يستعدون لاستقبال الحدث العالمي الأهم والأكبر «إكسبو دبي 2020» معربا عن ثقته بالطاقات الوطنية وإبداعاتها حتى يكون إكسبو 2020 الأنجح والأكثر جذبا للزوار ورواد الثقافة والتجارة والاستثمار على مستوى العالم.

وأشار سموه إلى أهمية إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر أكتوبر القادم والذي يتزامن مع احتفال شعبنا باليوبيل الذهبي لمشاركة الدولة هذا الحدث الثقافي والسياحي والاقتصادي الدولي.. مؤكدا أن دولتنا ستبقى دولة الخير والمحبة والسلام، ورائدة في العمل الإنساني وإسعاد البشرية.

حضر التكريم، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة لإكسبو 2020، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 إلى جانب عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية وأعيان البلاد.

وقد تناول الجميع طعام الغداء إلى مأدبة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي العامرة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا نعمة التكافل والتسامح والازدهار.

قائمة المكرمين

شملت قائمة المكرمين كلاً من معالي راشد عبد الله النعيمي، وإبراهيم العابد وسالم سعيد العامري وعبدالله محمد العيدروس وعوض محمد العتيبة وحصة حسن العسيلي والدكتورة عائشة بو سميط ومبارك غدير الظاهري، وعيد جوهر الفرج الرميثي، ومحمود النجار ووليد راشد الزعابي وأحمد سالم الشيبة وعبد الله محمد النعيمي وعبيد علي عبد الله، وخالد عبد الله رابوي، وصالح سالم الكندي ومحمد مطاع وبلال محمد عبد القادر، ويوسف محمد وحامد عبد الله العيدروس ويحي أحمد الأميري وجعفر الموسوي، وسعيد حسن الحمادي، وحمزة حسين الدويلة، وعلي خلفان الريسي ومنصور عامر لرضي ومحمد عبدالله العيدروس وعبد الودود محمود المرزوقي، ومحمد جنيد العامري، ومحمد هلال سرور الكعبي، وأحمد محمد هلال سرور الكعبي، ومحمد على عامر الحبسي.

وقد التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع المكرمين الذين شكروا سموه على اللفتة الكريمة التي تعكس رعاية واهتمام سموه وقيادتنا الرشيدة بكل أبنائها وبناتها والمقيمين على أرض دولتنا الطيبة.