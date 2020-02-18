حاكم أم القيوين يتقبل تعازي طحنون بن محمد والشيوخ في وفاة محمد بن حميد الشامسي

أم القيوين (وام)

تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بقصر سموه أمس، التعازي من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين في وفاة الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

كما تقبّل سموه التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، في قصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، التعازي من معالي الدكتور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ.

كما تقبّل سموه التعازي والمواساة من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ رئيس هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان. كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ومن كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة عجمان. وتقبّل سموه التعازي من المواطنين وشيوخ القبائل وأبناء الجاليات المقيمة، وعدد من رجال الأعمال بالدولة.

وتقبل سموه التعازي من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة، ومديري الشركات والمصانع والبنوك والهيئات العاملة في الدولة.

وأعرب المعزون عن صادق تعازيهم ومواساتهم، داعين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

حضر العزاء، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ خالد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.