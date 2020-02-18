محمد بن زايد: مصداقيتنا أهم ما نملك

أبوظبي (وام)

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عدد من أعضاء القضاء والنيابة العسكرية، معاهدين الله تعالى أن يحكموا بالعدل، ويخلصوا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مراسم أداء اليمين في قصر البحر بأبوظبي، بأعضاء القضاء والنيابة العسكرية الجدد، متمنياً لهم السداد والتوفيق في العمل مع زملائهم أعضاء السلك القضائي في الدولة على أداء رسالتهم السامية، متحلين بالصدق والأمانة والنزاهة والمسؤولية لتحقيق العدالة، وحثهم سموه على أن يكونوا خير مثال في ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القوانين والأنظمة.

وأكد سموه «أن أهم ما نملك في دولة الإمارات مصداقيتنا وسمعتنا الطيبة، كما أن لدينا قيماً أصيلة ورثناها عن أهلنا وتاريخنا، وعلينا جميعاً مسؤولية ترسيخ هذه القيم الموروثة في مجتمعنا».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن لكم دوراً ورسالة هامة تؤدونها في ظل المتغيرات والتحولات السريعة من حولنا، والتي نالت الكثير من قيم المجتمعات بما تتبوؤون من مواقع ومسؤوليات خلال فترة أداء واجبكم حتى تسليم الراية، إن أهم تطور في حياتنا أن نجعل سمعة بلادنا طيبة رفيعة عالية الشأن».

من جانبهم، أعرب أعضاء القضاء والنيابة العسكرية الجدد عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين التزامهم بحمل أمانة عملهم في تطبيق القانون وترسيخ مبادئ العدالة.

حضر مراسم أداء اليمين في قصر البحر، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والمستشار سلطان راشد المطروشي، وكيل وزارة العدل، والمستشار الدكتور حمد سيف محمد مسلم الشامسي النائب العام الاتحادي، والمستشار يوسف سعيد خميس العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد عبدالله علي البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار طارش عيد محمد بخيت المنصوري مدير عام محاكم إمارة دبي، والمستشار عصام عيسى عثمان عبدالله الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار أحمد محمد ناصر محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في إمارة رأس الخيمة، والمستشار محمد حمد محمد البادي الظاهري رئيس المحكمة الاتحادية العليا.