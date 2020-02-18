سلطان القاسمي يفتتح مركز الذيد للحياة الفطرية

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مركز الذيد للحياة الفطرية الواقع مقره في البردي بمدينة الذيد.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة أرجاء المركز، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المركز وأقسامه ووظائفه ومهماته، واطلع سموه على التفاصيل المتعلقة بالمركز الذي يعتبر أحد أهم المراكز المتخصصة التي تعرض صور الحياة البرية بأسلوب تفاعلي واقعي، من خلال رحلة توفر للزوار فرصة التعرف على الصحراء، واستكشاف الحياة الفطرية فيها.

وتابع سموه فيلماً قصيراً بعنوان تراث إمارة الشارقة، تناول ما تضمه الشارقة من كنوز تراثية وأثرية غنية وتنوع بيئي وبيولوجي.

وشهد سموه جانباً من الورش التفاعلية البيئية للأطفال، ورسومات متحركة، وعروض فيديو.

ويضم المركز ثماني قاعات مختلفة تتمثل في تجربة تصفح الكتب وغرفة الشعر والقصيد وتجربة الصحراء وتجربة الجمال والحيوانات ومنطقة ورش عمل الأطفال وخيام الصحراء وأدوات وخيمة البدو والأعشاب والنباتات، وروعي في تصميم المركز أن يتناسب مع جميع الأعمار، من خلال ما يوفره من تقنيات تفاعلية.

ويشكل المركز إضافة نوعية جديدة إلى قائمة المشروعات التي تُعنى بالبيئة، وصون التنوع الحيوي، والحياة الفطرية، والمراكز التعليمية المتخصصة، بما يسهم في الارتقاء بالوعي المجتمعي البيئي.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن مركز الذيد للحياة الفطرية يأتي ضمن الاستراتيجية البيئية لإمارة الشارقة، وخطط التوسع في إنشاء مشاريع السياحة البيئية التعليمية.

حضر الافتتاح إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وخميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعدد من المسؤولين.