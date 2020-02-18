حاكم عجمان: «أم الإمارات» قدمت صرحاً لصناعة الكفاءات

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» تقدم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي الدائم بما يمكن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني من مواصلة استراتيجيته نحو جعل كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني صرحاً جديداً لصناعة الكفاءات المواطنة المتميزة في التخصصات الطبية.

وقال سموه، إن التعليم التقني المتقدم والمتخصص أولوية وأساس في مسيرة الإمارات والقيادة الرشيدة من أجل صناعة الكفاءات المواطنة المتخصصة في المجالات كافة الهندسية والتكنولوجية والطبية، وغيرها من قطاعات الإنتاج والعمل والإبداع اللازمة لتواصل الدولة مسيرتها نحو المزيد من التقدم والتنوع في النهضة الصناعية والحضارية التي تشهدها الدولة في حاضرها ومستقبلها القريب والبعيد.

جاء ذلك، عقب تدشين سموه أمس المبنى الجديد لفرع كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بمدينة عجمان، حيث وضع اللبنة الإلكترونية في اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح الفرع رسمياً في عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان .

وقال سموه، إن كلية فاطمة للعلوم الصحية رسخت مكانتها بين مؤسسات التعليم العالي العالمي المتخصص في القطاع الطبي نتيجة جهود القيادة الرشيدة وكونها تحمل اسم رمز وطني كبير. وأعرب سموه عن سعادته بنجاح «أبوظبي التقني» في التوسع الذي تشهده الكلية ومخرجاتها ذات المعايير العالمية في عديد من التخصصات الطبية التي تحتاجها الدولة، مؤكداً أن مبنى الكلية في عجمان سيشهد المزيد من الإقبال على دراسة التخصصات الطبية من المواطنين في إمارات الدولة كافة. وكان حفل تدشين المبنى قد بدأ بوصول سموه وولي عهده لمقر المبنى الجديد، حيث كان في مقدمة مستقبليه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية.

وقام صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه الحضور بجولة داخل المبنى الجديد لفرع كلية فاطمة في مدينة عجمان، حيث التقى سموه الطالبات في القاعات الدراسية، وأعرب سموه عن سعادته بالمستوى الراقي لطالبات الكلية، ومدى تمتعهن بقدرات علمية وعملية تبشر بمستقبل وطني مشرق في مختلف التخصصات الطبية.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، إن إنشاء مجمعات التعليم التقني والمهني ومنها كليات فاطمة للعلوم الصحية في ربوع الدولة كافة هو مؤشر حقيقي لنجاحات القيادة الرشيدة.