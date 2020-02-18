حاكم الشارقة يفتتح مسجد الشهيد سلطان الكتبي

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في منطقة الطيبة بمدينة الذيد، مسجد الشهيد سلطان محمد بن هويدن الكتبي، رحمه الله، وبحضور أبناء وذوي الشهيد وأعيان وأهالي المنطقة الوسطى.

وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة، أزاح سموه الستار إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمسجد، وتفقد سموه أجزاء المسجد الذي بلغت تكلفة إنشائه 21.5 مليون درهم، ويتسع إلى 1850 مصلياً، وتم تصميمه على الطراز المعماري الفاطمي الإسلامي، واطلع سموه على ما يحويه المسجد من مرافق وخدمات للمصلين، ويحتوي المسجد على مصلى رئيس، بالإضافة إلى مصلى للنساء.

وشيد المسجد على مساحة 1830 متراً مربعاً، وتعلوه مئذنة يبلغ طولها 72 متراً، ويبلغ قطر القبة الرئيسة 18.5 متر، وترتفع عن سطح الأرض ما يقارب 32 متراً، تحيطها مشربيات خشبية تضفي على القبة جمالًا أخاذاً.

ويحمل المسجد اسم الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي، رحمه الله، الذي استشهد في عام 2015، مسطراً أروع صور التضحية والبطولة والفداء في خدمة دينه ووطنه حتى استشهد خلال أداء واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وأعرب أهل وذوو الشهيد عن تقديرهم لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة، واهتمامه بأسر الشهداء.