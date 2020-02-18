محمد بن حمد يترأس اجتماع «بيئة الفجيرة»

الفجيرة (وام) ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة، الاجتماع الدوري الأول لأعضاء مجلس الإدارة، الذي تمت خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بآلية العمل لوضع النظام الداخلي للهيئة.

وقال سموه إن إمارة الفجيرة تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة من خلال اتخاذ الإجراءات الحمائية وتشريع القوانين التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الآثار السلبية ضد البيئة والحفاظ عليها.

وأكد سموه أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الحكومية في الإمارة في سبيل المحافظة على البيئة، والمساهمة في تفعيل منظومة العمل البيئي على مستوى الدولة، مشدداً على ضرورة حث أفراد المجتمع على المشاركة الإيجابية في حماية البيئة ومواردها.

ووجّه سموه خلال الاجتماع بدمج أقسام البيئة في بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة إلى إدارة هيئة البيئة، ووضع مقترح لهيكل تنظيمي للهيئة.

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