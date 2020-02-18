منصور بن محمد يشهد انطلاق منتدى الإمارات للسياسات العامة

دبي (وام)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ظهر أمس، انطلاق النسخة الرابعة من منتدى الإمارات للسياسات العامة 2020، والذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على مدار يومين تحت شعار «الحكومة المرنة والاستعداد للمستقبل»، وذلك في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي.

وخلال كلمته الافتتاحية، توجه معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد دبي، لرعايته الكريمة لأعمال الدورة الرابعة لـ «منتدى الإمارات للسياسات العامة»، مؤكداً اختيار موضوع «الحكومة المرنة والاستعداد للمستقبل» ليكون شعار ومحور مناقشات هذه النسخة من المنتدى، وهو اختيار استلهمته الكلية من تجربة حكومة الإمارات الرشيدة التي تُعد واحدة من أفضل حكومات العالم.

وقال معاليه إن المنتدى رسخ مكانته كمنصة تفاعلية معرفية دولية طيلة السنوات الثلاث الماضية، وينطلق في دورته الجديدة للتأكيد على أهمية الحكومة المرنة ومقومات النجاح، والقوة الناعمة، والسعادة وجودة الحياة، والمرونة، واستشراف المستقبل، ومواكبة بيئة الأعمال الدولية، وهي محاور تعكس حجم المتغيرات السريعة المتواصلة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ما يتطلب ضرورة مواكبة الشعوب والمجتمعات لتلك المتغيرات.

وأضاف القطامي أن المنتدى يهدف إلى توفير مناخ مميز للتفاعل وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين للبحث في متطلبات تحقيق أعلى درجات المرونة للحكومات، ومن ثم إيجاد الحلول والممارسات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المتسارعة ومتطلبات العصر، ومقتضيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يحقق مرونة مستدامة في العمل الحكومي.

حضر المنتدى الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والبروفسور رائد العواملة، عميد الكلية، وعدد من القيادات والباحثين وأساتذة الكلية.

وشهد اليوم الأول من منتدى الإمارات للسياسات العامة 2020 عقد مؤتمر صحفي أٌطلق من خلاله عدد من الإصدارات والتقارير والكتب الصادرة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.