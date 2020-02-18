ولي عهد الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حمامة الطنيجي

الشارقة (وام) قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حمامة بنت راشد الطنيجي، والدة محمد ومعد سلطان بن هويدن.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الذيد بإمارة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه إلى مجلس العزاء، سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد.

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