طحنون بن محمد: الإمارات قادرة على صنع المعجزات

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين: «محطة (براكة) النووية رسالة أهم ما فيها وما بين سطورها أن دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة برؤية قادتها وبسواعد أبنائها على صنع المعجزات».

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه الشخصي على «تويتر»: «بوركت العقول التي تقود والسواعد التي تبني».

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