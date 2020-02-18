حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة حارب محمد الشامسي

رأس الخيمة (وام) قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له حارب محمد الشامسي.

وأعرب سموه - خلال زيارة مجلس العزاء في رأس الخيمة - عن صادق تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء، ورافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

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