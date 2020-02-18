أصغر رئيس تنفيذي في العالم تلهم الحضور

دبي (الاتحاد)

ضمن جلسات «صُنّاع التأثير» التي عقدت بمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، ألهمت هيلاري يب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «مينور ميناس» في هونج كونج، الحضور والمشاركين بالمنتدى خلال حديثها عن منصتها الإلكترونية الهادفة إلى تعزيز الوعي والتعلم بين الأطفال وتنمية معارفهم ومهاراتهم الذاتية والتعليمية من خلال تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي تهمهم والتجارب الحياتية لأعضاء هذه المنصة، معلنة قرب إطلاق النسخة الثانية من المنصة بمشاركة أطفال من 60 دولة خلال أشهر قليلة.

انطلقت فكرة هيلاري يب التي تعد أصغر رئيس تنفيذي في العالم في عمر 15 عاماً، من حلم راودها قبل خمس سنوات حينما كانت في العاشرة من عمرها، وهو كيف يمكن أن تحدث تأثيراً في حياة الآخرين، من خلال التعليم والتعلم والتواصل بين الأطفال حول العالم، فناقشت فكرة إنشاء تطبيق إلكتروني مع والديها وبعض الكبار، وتم الترحيب بالفكرة وتشجيعها على تنفيذها، وبالفعل أطلقت التطبيق الذي تحول إلى منصة للتواصل والصداقة بين الأطفال الذين تعلموا اللغات من بعضهم بعضاً، ومناقشة العديد من القضايا التي تشغلهم كالتنمّر وكيف يجدون لها حلولاً، مشيرةً إلى أن طفلة تعلمت 11 لغة من أصدقائها على التطبيق.

وقالت إن ما يميز هذا التطبيق أنه مفيد وآمن للأعضاء فيه من خلال معيارين تمت مراعاتهما فيه، هما رقابة الوالدين على كيفية استثمار أطفالهم للوقت، إضافة إلى معرفة مع من يتحدثون، مشيرة إلى أن تكلفة الانضمام للتطبيق هي دولار واحد.

وقالت الرئيسة التنفيذية الأصغر في العالم: «هدفنا من التطبيق أن نكون مجتمعاً واحداً للأطفال في كل العالم»، مشيرةً إلى أهمية التواصل البشري والثقافي، حيث يتم طرح الكثير من القضايا التي تحدث يومياً والتي يهتم بها الأطفال، ومنها مخاوفهم من فيروس «كورونا»، وكيف يساعدون غيرهم من الأطفال.

وأضافت هيلاري يب: «أعضاء التطبيق وهم من نحو 60 دولة حول العالم متحمسون جداً للتعليم ولديهم شغف بتعلم مهارات جديدة تمنحهم وسائل للتعامل مع المجتمعات المختلفة والاستعداد للمستقبل، وتكون إضافة لما يتعلموه في المدارس.. وهم سعداء بالنقاشات التي تدور بينهم»، موضحةً أن التطبيق يتناول قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية، وهناك موضوعات أخرى ستتم تغذية التطبيق بها، كالذكاء الاصطناعي، ويعكس الكثير من الآراء التي يمكن من خلالها الوصول إلى حلول للانقسامات والمشاكل العديدة في العالم وزرع المحبة والتسامح بين البشر.

يب لـ«الاتحاد»: مشروعي يتخطى حدود اللغات والتعليم

قالت هيلاري يب أصغر رائدة أعمال في العالم أمس لـ«الاتحاد»، إن ما يحققه مشروعها يتخطى حدود اللغات والتعليم، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى المرأة العالمي في دبي.

يب البالغة من العمر 15 عاماً تمكنت من خلال تطبيق ذكي أطلقته، وهي بعمر العاشرة، أن تساعد الأطفال على تعلّم اللغات من خلال التواصل مع أطفال آخرين. ولفتت إلى أن الأطفال يتعلمون من بعضهم أسرع بكثير من الطرق التقليدية داخل الصفوف الدراسية، مشيرة إلى النتائج المهمة التي حققها التطبيق في هذا المجال.

واعتبرت أن الأمر المهم الذي يحققه التطبيق هو التواصل وبناء شبكة واسعة اجتماعية حقيقة بين الأطفال من مختلف الجنسيات في العالم لتعلم وتعليم لغاتهم، لافتة إلى أن الأثر الاجتماعي الإيجابي الذي يخلقه التطبيق عظيم من ناحية التقارب والتقبّل والتسامح الذي يتيحه التطبيق.

وتحدثت يب عن ثلاث خطوات تمثل الوصفة السحرية للنجاح في ريادة الأعمال بناءً على تجربتها، هي: المطالعة والفضول والتنفيذ.

وعن تجربة الإمارات في تمكين رائدات الأعمال، قالت يب: إن ذلك يظهر جلياً من خلال تعيين أصغر وزيرة للشباب، وهي معالي شما المزروعي، والنسبة الكبيرة لتمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي، وتمثيلها لدولة الإمارات في أهم المحافل العالمية ما يؤكد ثقة الحكومة في قدرات المرأة الإماراتية، والدعم الكبير لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.