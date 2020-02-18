موزة بنت مروان تروي تجربتها مع الطيران

آمنة الكتبي (دبي)

روت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم «كابتن ملازم بجناح الجو في شرطة دبي»، تجربتها ورحلة تحقيق حلمها في عالم الطيران.

وقالت خلال مشاركتها في جلسة ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 إن الشباب هم ثروة البلاد، معربة عن فخرها بتمثيلهم، وبالأخص المرأة العاملة في مجال الطيران.

ووجهت كلمة إلى كل امرأة، سواء في مجال الطيران أو في أي مجال آخر، «إذا تحليت بالعزيمة والإصرار سوف تحققين نجاحات في المجال الذي ترغبين فيه».

وأكدت أن الإمارات سطرت أروع النماذج في دعم المرأة وتمكينها بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في إبراز دور المرأة على الصعد كافة، وتبني أفكارها الريادية في المجالات كافة، إذ شكلت المرأة محوراً أساسياً في مجمل البرامج والاستراتيجيات الوطنية التي من شأنها أن ترتقي بالدولة في مختلف المحافل والمجالات الحيوية والرئيسة كافة.

وقالت كنت أضع حدوداً وأهدافاً، وحرصت على التحلي بالشجاعة للدراسة في الخارج، وتمسكت بحلمي وبدعم من والدي، ها أنا الآن كابتن طيار، موضحة أن عملها في طيران الإمارات جاء بعد إصرار وعزم على العمل والجد، خصوصاً أنها تحلم منذ أن كانت طفلة بالعمل في مجال الطيران، لتلتحق وهي في سن السابعة عشرة بأكاديمية أكسفورد للطيران، وبرنامج «تدريب الطيارين» لمدة أربع سنوات وستة أشهر، لتتخرج في 2015 وتنضم إلى فريق عمل طيران الإمارات قبل أن تلتحق بجناح الجو بشرطة دبي.

وأضافت كانت أول رحلة لي إلى العاصمة الأردنية عمان بدعم من والدتي وصديقاتي، وأنا ممتنة لدعم القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق التوازن بين الجنسين.

يذكر أن الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم تولت قيادة رحلة طيران الإمارات إلى إيطاليا عام 2018.

المرأة والتغيير الإيجابي

شهد اليوم الثاني من فعاليات المنتدى استعراضاً لمفهوم قوة الاستدامة، ومساهمة المرأة في تعزيز هذا المفهوم، وذلك خلال الجلسة الحوارية «قوة الاستدامة: قيمة واستثمار»، التي استضافتها «منصة المستقبل» في المنتدى. شارك بالحديث في الجلسة من هيئة كهرباء ومياه دبي: محمد الشامسي المدير التنفيذي للاستدامة، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، ولفت إلى أن الإمارات أولت قضايا التعليم، خاصة تعليم المرأة اهتماماً خاصاً.

وأشارت مريم عبدالعزيز خان صاحب مهندس أول الاستدامة إلى أن المرأة قادرة على إحداث التغيير الإيجابي بوسائل متعددة، وذلك من خلال التميز والتأثير بمن حولها.