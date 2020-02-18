مذكرة تفاهم بين «دبي للمرأة» وسفارات الدول الاسكندنافية

دبي (وام)

وقعت مؤسسة دبي للمرأة، أمس، مذكرة تفاهم مع سفارات الدول الاسكندنافية لدى الدولة، لإطلاق برنامج إشراف وتوجيه لتطوير مهارات الأعمال للمهنيات ورائدات الأعمال الإماراتيات الشباب.

تم توقيع المذكرة على هامش فعاليات منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 الذي تستضيفه دبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقع المذكرة هنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة، وذلك نيابةً عن سفارات الدول الاسكندنافية، ومنى غانم المّري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة العضو المنتدب، بحضور فرانز مايكل سكولد ميلبن، سفير الدنمارك لدى الدولة، وماريانا نيسيلا، سفيرة فنلندا، وسيري بورجن، السكرتير الأول والقائم بالأعمال في سفارة النرويج، وكارل مورنر، السكرتير الأول والقائم بالأعمال في سفارة السويد. ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من الرؤية المشتركة التي تتقاسمها دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الاسكندنافية تجاه دعم المشاركة الفاعلة للمرأة إلى جانب الرجل في مختلف مجالات العمل، وبما يؤصل دورها في تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وستقوم كل من مؤسسة دبي للمرأة وسفارات الدول الاسكندنافية بموجب هذه المذكرة بتطوير برنامج إشراف وتوجيه خاص بالمهنيات ورائدات الأعمال الإماراتيات بإشراف نخبة من رجال الأعمال والتنفيذيين من الدول الاسكندنافية. ويهدف هذا البرنامج لدعم طموحات جيل جديد من رائدات الأعمال الإماراتيات الشباب من خلال إتاحة الفرصة لهن للتواصل ومشاركة المعارف والخبرات مع شخصيات بارزة في عالم الأعمال، والاستفادة من تجاربها الملهمة وخبراتها في تأسيس الأعمال ومواجهة التحديات. وقالت منى المري: تشكل الاتفاقية فرصة هامة لتوفير التدريب والدعم للسيدات والشابات الإماراتيات اللاتي يطمحن لبدء مشاريعهن الخاصة، وسيتيح لهن الفرصة لاكتساب المهارات والمعارف والخبرات وتطويرها ليتمكن من بدء مشاريع وأعمال ناجحة ومؤثرة، لافتة إلى أن برنامج الاتفاقية سينطلق في مرحلته الأولى بمشاركة 20 مشرفاً وشابة إماراتية، وسيشهد تنظيم اجتماعَيّ عمل خلال عام 2020. وسيتم تخريج المشاركات في البرنامج خلال حفل مشترك في الجناح السويدي في «إكسبو 2020»، وذلك خلال فعاليات الأسبوع المخصص لمناقشة مواضيع المرأة والذي سيقام في شهر مارس 2021، حيث سيتم تقييم مخرجات البرنامج والنظر في سبل تطويره.