لطيفة بنت محمد: الثقافة تدفع الحوار البنّاء بين الشعوب

دبي (وام)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الثقافة من العوامل المهمة لدفع الحوار البنّاء بين الشعوب، وجاء منتدى المرأة العالمي تحت شعار «قوة التأثير» ليعزز هذا المفهوم».

وعقب ختام أعمال اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، أقامت مؤسسة دبي للمرأة، الجهة المنظمة للمنتدى، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي الشريك الثقافي للمنتدى، حفل عشاء مساء أمس الأول على شرف ضيوف المنتدى في حي الشندغة التاريخي.

ورحبت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بضيوف المنتدى، مؤكدةً على العمق التاريخي لحي الشندغة الذي ظل شاهداً على تطور دبي وتحولها إلى واحدة من أشهر المدن العالمية وأسرعها نمواً.

وقالت سموها في كلمتها الترحيبية بالضيوف: «يشرفنا حضوركم في هذه المنطقة التاريخية ومشاركتكم في فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبي 2020، الذي تستضيفه دبي سعياً منها لإقامة حوار بناء حول مستقبل المرأة في المنطقة والعالم».

وتابعت سموها: «يوفر حي الشندغة تجارب ثقافية متنوعة بما يحمله من بعد حضاري وإنساني وقصص ملهمة».

وقالت سموها «يحمل هذا المكان ذكريات البدايات الأولى التي انطلقت منها دبي وقد اُتخذت فيه أهم القرارات، وهو المكان الذي نشأ فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي رأى فيه سموه خلال مرحلة طفولته صورة دبي المستقبل كمدينة عصرية عالمية المستوى. كما شهد هذا المكان اجتماعات مهمة لوضع أسس المدينة التي ستتحول فيما بعد إلى حاضرة عالمية بكل المقاييس».

حضر الحفل إلى جانب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تيريزا ماي، عضوة البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وإيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأميركي، وسايدة ميرضيايف، ابنة الرئيس الأوزبكي، عضو لجنة المساواة بين الجنسين في جمهورية أوزبكستان، ومنى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب.