«فسحة الحلم»... المستقبل في متناول اليد

دينا جوني (دبي)

تفرد المشاركات الحصى البيضاء بتأن على الفسحة الرملية المحاطة بالشجر والنبات داخل «بوابة الاكتشاف» في منتدى المرأة العالمي في دبي. هي «فسحة الحلم» التي اختارت إدارة المنتدى أن تكون أشبه بالواحة بين المنصات السبع الموزعة في أرجاء القاعة.. ويقول المنتدى من خلال تلك الفسحة: إن درب الطموح وريادة الأعمال أشبه بالصحراء القاحلة من دون المحفّز الأول، من دون الحلم الذي يحوّل الطريق الصعب للمرأة في الإمارات، وبقية دول العالم إلى واحة خضراء تحمل أمنياتها ورغبتها الحية في تحقيق ذاتها.

تقوم الفكرة الأساسية لـ«فسحة الحلم» على اختيار واحدة من الحصاة البيضاء مختلفة الأحجام والموزعة بعشوائية على الأرض، وأن تكتب المرأة عليها ما تحلم به، أو تطمح إليه وباللون الذي تختاره. ومن ثم اختيار المكان المناسب الذي سيحتضن هذا الحلم. تدعو تلك الفسحة المرأة إلى أن تدوّن حلمها، أن ترسمه، أن تخطّه برموز أو برسومات، لتصبح أقرب إلى تحقيق أحلامها وطموحاتها.

في نظرة سريعة على الأحلام المفروشة على الأرض في نهاية فعاليات اليوم الثاني من منتدى المرأة، تبرز بوضوح عبارات «أحلامنا تعانق الفضاء»، و«نعم أستطيع أن أحقق التغيير». وتأتي هذه الأحلام، انطلاقاً من دعم القيادة الرشيدة للمرأة في دولة الإمارات، وفي دول أخرى، ومن إيمان المشاركات بذواتهن وقدراتهن، وبأن تضافر الجهود في العالم لتمكين المرأة سيرفع من حجم مساهماتها في اقتصاد الدول التي تتشابك مصالحها في هذا العالم المفتوح. ولم يغب الحب والأمان النفسي والقناعة عن العبارات التي خطتها النساء أمس، والتي عبرن فيها أيضاً عن سعادتهن بمسيرتهن، وحبهن للإمارات «سفينة المحبة والسلام»، وإصرار «بنات زايد» على أن تكن القدوة لغيرهن من النساء «بقوة التأثير» الذي يتخذه المنتدى عنواناً له هذا العام.

تشرح محفوظة بن سالم المشرفة على منصة المجتمع من نادي دبي للصحافة أن المنتدى يقوم على أربعة دعائم هذا العام، وهي الاقتصاد والمجتمع والحكومة والإعلام، وقد أُفرد لها منصات جانبية لعقد الجلسات الفرعية وورش العمل التي تصب في دعم ريادة الأعمال في الجوانب التكنولوجية والاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى منصات الفنون والمستقبل ومبادرة تمويل رائدات الأعمال.

وقالت: إن المنتدى يشجع المرأة على تدوين الحلم أو الهدف أو الطموح الخاص بها، أن تراه أمامها، أن تلمسه بيديها وتتنقل به لتختار بنفسها موضع انطلاقته. تلك الفسحة هي صورة مجرّدة عن تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في مختلف ميادين العمل والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا وغيرها بدءاً بالحلم، والإيمان بتحقيقه، وأنه لا يسبح بعيداً مع النجوم، وإنما هو هنا، من خلال المنتدى، في متناول اليد.