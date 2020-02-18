منال بنت محمد: دعم القيادة وراء نجاحات المرأة

دبي (وام)

رفعت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في ختام منتدى المرأة العالمي دبي 2020، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، لكل الدعم والرعاية التي أحاطوا بها المرأة في مسيرة النهضة المباركة التي تمضي فيها الإمارات نحو المستقبل، مانحين إياها الفرصة للمشاركة في كتابة فصول مهمة في تاريخ دولة الإمارات.

كما أعربت سموها عن عميق التقدير والثناء للإسهامات الجليلة التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في مجال دعم المرأة وتعزيز فرصها وتمكينها من القيام بدورها كاملاً في خدمة الوطن ضمن مواقع حيوية عديدة، وفي شتى القطاعات.

وقالت سموها: إن دعم القيادة الرشيدة للمرأة وتشجيعها إياها وإحاطتها بمختلف أشكال التشجيع والتحفيز وما قامت به الحكومة من جهود في إطار الرؤية الطموحة لتعظيم مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الحيوية، تأسيساً على ما قدمته الدولة من مقومات تميز للمرأة، كلها أمور تجعل الإمارات اليوم نموذجاً ملهماً في النهوض بالمرأة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة سموها أن دولة الإمارات تتأهب اليوم لخوض مرحلة جديدة تسخّر فيها كل مقومات الدعم اللازمة للمرأة محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يؤكد التأثير الإيجابي الذي طالما ارتبط باسم الإمارات في شتى المحافل الدولية وبما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات لريادة المستقبل.

واختتم المنتدى أمس فعالياته التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدار يومين، مستقطباً أكثر من 3000 مشارك، في مقدمتهم شخصيات دولية بارزة ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وقيادات منظمات دولية وصناع القرار في العديد من المؤسسات العالمية.