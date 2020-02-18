رئيس «مالية» الوطني يبحث تعزيز العلاقات مع وفد برلماني ألماني

دبي (الاتحاد) استقبل سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، وفد اللجنة الاتحادية للسياحة في «البوندستاغ الألماني» «البرلمان الاتحادي»، برئاسة سيبيستيان مونزينمير عضو «البوندستاغ»، حيث جرى بحث تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في مجال السياحة.

حضر اللقاء ميره سلطان السويدي، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، وكل من د.طارق حميد الطاير، ومروان عبيد المهيري عضوا اللجنة.

ورحب سعيد راشد العابدي في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مستعرضاً دور وإنجازات المجلس الوطني الاتحادي، واستراتيجيات الدولة في مجالات التنمية خاصة في مجال السياحة واستضافة الدولة لمعرض «إكسبو 2020».

من جانبه، أعرب سيبيستيان مونزينمير، عن شكره العميق لاستقبال الوفد، مؤكداً عمق التعاون القائم والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تشهد تقدماً ملحوظاً من خلال تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير وتقوية العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

وأكد أن ألمانيا تحظى بمشاركة متميزة في إكسبو 2020 دبي، لامتلاكها أحد أكبر أجنحة البلدان المشاركة في الحدث، كما أن هناك 231 شركة ألمانية مسجلة على منصة السوق الإلكترونية العالمية لإكسبو 2020، كما تتشارك دولة الإمارات وألمانيا رؤية واحدة حول أهمية الطاقة النظيفة.

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