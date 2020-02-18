الامارات | بلدية أبوظبي تنفذ حملة «المركبات المهملة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تنفذ حملة «المركبات المهملة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية بشأن المركبات المهملة في كل من مدينة محمد بن زايد، ومنطقة المقطع، وبوابة أبوظبي.

وهدفت الحملة إلى الحفاظ على المظهر العام للمدينة والحد من المشوهات التي تسببها المركبات المهملة، والارتقاء بمظهر وجمال المناطق السكنية، وخلق بيئة صحية نظيفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية من قبل فئات المجتمع، بالإضافة إلى تحفيز وتنسيق العمل الجماعي مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل توعية أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وحرص فريق البلدية على توعية أفراد المجتمع في المناطق التي استهدفتها الحملة بالأضرار والآثار السلبية التي تنجم عن ترك المركبات الخاصة مهملة ومشوهة للمنظر العام، وبضرورة تقليل مشوهات المركبات المهملة وإغلاق المخالفات المتعلقة بشأنها عبر السبل المتبعة.

وتعمل فرق البلدية على الوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع لتقديم التوعية لهم عبر العديد من الوسائل، من بينها الاتصال الهاتفي بالمخالفين.