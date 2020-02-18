الامارات | %99.9 نسبة شعور المجتمع بالأمان في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن %99.9 نسبة شعور المجتمع بالأمان في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت شرطة الفجيرة 99.9% في مؤشر شعور المجتمع بالأمان، وفق نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء باعتبارها الهيئة المتخصصة والمعتمدة لحلول القياس للجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أن حصول شرطة الفجيرة على رضا المجتمع بنسبة 99.9% يعد إنجازاً رائداً بجميع المقاييس، موضحاً أن تلك النتيجة لم تكن لتتحقق إلا من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية 2017ـ2021 بفاعلية وكفاءة، ما أدى إلى إنجاز هدفها الأول وهو تعزيز الأمن والأمان في المجتمع عبر التحسين المستمر في تطبيق السياسات والمبادرات وآليات العمل.

وأضاف أن ما تم تحقيقه ثمرة توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والمتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.