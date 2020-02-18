الامارات | «إسعاف دبي» ترخص 52 منشأة و111 مركزاً للتدريب في 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» ترخص 52 منشأة و111 مركزاً للتدريب في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏أفاد تقرير إحصائي صادر عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأن المؤسسة رخصت 52 منشأة إسعافية و111 مركزاً للتدريب، خلال العام الماضي، بزيادة طفيفة عن عام 2018 الذي رخصت فيه 48 منشأة، و108 مراكز للتدريب.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، إن الترخيص تم بعد اجتياز المنشآت الفحوص اللازمة التي تجريها المؤسسة لمنح الترخيص بمزاولة المهنة، منوهاً بتجاوب المنشآت والمستشفيات الخاصة لتسجيل وترخيص سيارات الإسعاف والمهنيين والمسعفين لتحقيق السياسة الصحية والخطة الإسعافية لإمارة دبي.

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وأكد أن العام الماضي شهد زيادة في عدد تراخيص المراكز التدريبية من 108 مراكز في عام 2018 إلى 111 مركزاً للتدريب على الإسعافات الأولية، ‏وهناك زيادة في عدد مركبات الإسعاف للقطاع الخاص من 65 مركبة عام 2018 إلى 89 مركبة فى 2019، وزاد عدد المهنيين المرخصين من 549 مهنياً إلى 674 مهنياً في عام 2019 بزيادة 22%.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية، الدكتور عمر السقاف، إن هيئات ومؤسسات إسعافية دولية من بريطانيا وأميركا تقدمت بطلب الترخيص ليتسنى لها تقديم خدماتها في دبي، بما يعكس السمعة العالمية لخدمات الإسعاف في دبي، ما جعلها مركزاً للسياحة العلاجية.

وحذّر من توظيف مهنيين أو مسعفين غير مرخصين، مشيراً إلى أن المهني الذي يزاول مهنة الإسعاف دون تصريح يعد مخالفاً للقوانين، ما يستوجب توقيع العقوبة عليه وعلى منشأته، لافتاً إلى أنه تم تأهيل ‏موظفين في القسم بدورات خاصة بالضبطية القضائية للتفتيش على المنشآت.