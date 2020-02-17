محمد بن راشد: بجهود الشيخة فاطمة الإمارات تحتل مراكز رائدة في تمكين المرأة

دبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي- دبي 2020 والمُقام تحت رعاية سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتنظمه مؤسسة دبي للمرأة تحت شعار «قوة التأثير»، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقيادات منظمات وهيئات دولية وخبراء دوليين وجمع كبير من المتحدثين أصحاب التجارب الملهمة ضمن التجمع الأكبر من نوعه في العالم بإجمالي عدد مشاركين يناهز ثلاثة آلاف مشارك من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقال سموه عبر «تويتر»: «شهدت اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020 وسط حضور دولي كبير لأكثر من 3 آلاف شخصية من 87 دولة... نشيد بفريق منال بنت محمد على تنظيم هذا الحدث العالمي، ونشكر مساعي مجلس التوازن بين الجنسين ومؤسسة دبي للمرأة في تقديم صورة مشرقة عن المرأة الإماراتية وامكانياتها».

وتابع سموه: «نفخر بإنجازات الإمارات وممتنين لجهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حيث أصبحت الإمارات تحتل مراكز رائدة في تمكين المرأة. ثُلث أعضاء الحكومة ونصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هم من بنات الإمارات، و70% من خريجي جامعاتنا نساء». وتضمّن الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي، كلمة افتتاحية ألقاها ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي تناول خلالها جهود البنك الدولي في تمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي، لاسيما من خلال مبادرة تمويل رائدات الأعمال والتي تتخذ من البنك الدولي مقرا لها، والتي أشاد فيها بدعم دولة الإمارات لها كونها إحدى الدول التي شاركت في تأسيسها، أعقبها جلسة حوارية مع كريستالينا غورغييفا رئيسة صندوق النقد الدولي وحاورها فيها الإعلامي جون ديفتيريوس من شبكة سي إن إن العالمية، تطرقت فيها إلى الأوضاع المالية العالمية ومستقبل التنمية حول العالم والتأثيرات المنتظرة لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو خلال المرحلة المقبلة، والتطورات المتعلقة بالتجارة الدولية وتأثيرها على مؤشرات النمو العالمي والأوضاع الاقتصادية في عدد من دول المنطقة.

حضر الافتتاح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومنى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات الهيئات والمنظمات الدولية.

تعظيم فرص رائدات الأعمال

وخلال كلمتها في الافتتاح الرسمي للمنتدى، أشادت إيفانكا ترامب مستشارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بجهود دولة الإمارات في مجال دعم المرأة وإسهامها في إنجاح مبادرة تمويل رائدات الأعمال والتي كانت شريكا في تأسيسها ولعبت دورا رئيسا في حشد الدعم المادي لها من أجل تعظيم فرص رائدات الأعمال وتأكيد فرص نجاح مشاريعهن.

وقد أثنت مستشارة الرئيس الأميركي على إنجازات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة في مجال دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون مشاركتها في تعزيز المستقبل الاقتصادي للدولة ودعم مسيرة التنمية الشاملة فيها. وقالت:«نثمّن الجهود الكبيرة لقيادة دولة الإمارات في إزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق المرأة وتحول دون التحاقها بسوق العمل، من خلال تطوير استراتيجية وطنية تراعي الدور المحوري للمرأة في تعزيز التنمية المستدامة».

وأعربت ترامب عن سعادتها بالتواجد في دبي للمشاركة في أعمال منتدى المرأة العالمي- دبي 2020، وكذلك المشاركة في أعمال القمة الإقليمية الثانية لتمويل رائدات الأعمال والتي تأسست قبل عامين في دبي بدعم من 14 دولة في مقدمتهم دولة الإمارات، التي أعربت عن خالص تقديرها لدورها في إنجاح المبادرة التي نجحت حتى اليوم في تحريك ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار على مستوى المنطقة، من خلال تمويل القطاعين الحكومي والخاص، للاستثمار في مشاريع أكثر من 100 ألف رائدة أعمال في الدول النامية.

كما وجهت مستشارة الرئيس الأميركي تحية تقدير وإعزاز لجهود خمس دول عربية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحداث إصلاحات تشريعية مهمة تخدم مصالح المرأة وتزيد من مستوى تمكينها، وهي السعودية، والبحرين، والأردن، والمغرب، وتونس، فيما أثنت على مئات رائدات الأعمال المشاركات في القمة، وقالت إن قصص نجاحهن يمثل مصدر إلهام لملايين النساء في المنطقة والعالم، وهذا هو الهدف من وراء هذا التجمع الكبير.

وتطرقت إيفانكا ترامب في كلمتها إلى «مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة» والتي أطلقها البيت الأبيض العام الماضي في أول جهد تقوده الحكومة الأميركية من أجل تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم، إذ تقوم المبادرة على ثلاثة محاور أساسية وهي: توفير التدريب المهني للمرأة وتمكين النساء من النجاح كرائدات أعمال، وكسر الحواجز التي تواجه خلق بيئات للمرأة للمشاركة في الاقتصاد بشكل كامل.

وقالت: «تهدف المبادرة إلى الوصول إلى 50 مليون امرأة حول العالم بحلول العام 2025، فيما وصل التأثير الإيجابي للمبادرة خلال عام واحد فقط ومنذ اطلاقها العام الماضي، إلى نحو 12 مليون امرأة حول العالم». وأشارت ترامب في كلمتها إلى ما لفت إليه المستشارون الاقتصاديون للبيت الأبيض الأميركي مؤخراً حول النتائج الإيجابية الكبيرة التي من الممكن الوصول إليها عالميا في مجال التنمية الاقتصادية إذا ما اختارت الدول التركيز على المعوقات الخمسة الأساسية التي تركز عليها المبادرة، والتي تنحصر في الإصلاح في مستوى النفاذ إلى المؤسسات، وبناء الرصيد الائتماني، وامتلاك وإدارة الأملاك، والتنقل بحرية، وإزالة كافة الحواجز في مجال التوظيف، فإن المردود الاقتصادي لتلك النقاط سيسهم في ضخ نحو 7.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً.

واستعرضت مستشارة الرئيس الأميركي ملامح من عمليات تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن كانت النساء لا تمثل إلا نسبة 25% فقط من المديرين، في حين تفوق عدد النساء على عدد الرجال في سوق العمل الأميركية العام الماضي، فيما وصل نصيب المرأة من الوظائف الجديدة إلى نحو 70 بالمئة.

مرحلة جديدة من التطوير الإيجابي

واختتمت مستشارة الرئيس الأميركي كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020 بتوجيه حديثها إلى رائدات الأعمال المشاركات في المنتدى من مختلف أنحاء العالم قائلة: «كل امرأة متواجدة معنا اليوم لديها قصة رائعة.. أنتن صاحبات إبداعات ورائدات أعمال متميزات قادرات على جلب المزيد من الفرص لبلدانكن.. أنتن النساء اللائي سيساعدننا في وضع تصورات لصناعات وفرص جديدة، وتحسين حياة الناس حول العالم».

وأضافت: «جئنا اليوم لندعو دول المنطقة للعمل معنا لاكتشاف مساحات عمل جديدة والتأسيس لمرحلة جديدة من التطوير الإيجابي على الصعد كافة بما يكفل للمرأة حق تقرير مصيرها، ويسهم في تعظيم فرص التقدم والازدهار في المنطقة والعالم بصفة عامة».

تحقيق التوازن بين الجنسين

وقد بدأ ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي كلمته بتوجيه الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لدعوته للمشاركة في أعمال منتدى المرأة العالمي- دبي 2020، كما أعرب عن إشادته بما تقوم به الدولة من إجراءات وتدابير من شأنها الارتقاء بدور المرأة وتحقيق مستوى متقدم من التوازن بين الجنسين كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقة. ونوه إلى الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات لمبادرة تمويل رائدات الأعمال كإحدى الدول الأربع عشرة المؤسسة للمبادرة التي تمكنت قبل عامين من الحصول في دبي على أول مخصصات دعم مالي لها. وقال إن صندوق المبادرة أفرد نحو 250 مليون دولار من المتوقع أن تدعم 114 ألف رائدة أعمال في 50 دولة، فيما من المتوقع أن تكون مشاريعهن محل استثمارات تقدر بنحو 2.6 مليار دولار من مصادر تمويل حكومية وخاصة. وأكد أهمية ريادة الأعمال بالنسبة للمرأة لاسيما في المجتمعات النامية، حيث تمثل ريادة الأعمال فرصة لمصدر دخل يعيل المرأة وأسرتها ويسهم في تحسين أوضاع مجتمعها، محذرا أن العالم لم يزل يعاني من التفرقة بين الجنسين إذ لا تتعادل فرص النساء مع الرجال في العديد من المجالات. وحول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعرب ديفيد مالباس أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن رفع مستوى مشاركة المرأة وحصتها من فرص العمل في المنطقة من شأنه تعزيز ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 47%، فيما يقدر حجم الأموال المهدرة في المنطقة جرّاء غياب التوازن بين الرجل والمرأة في القوانين والممارسات التي من شأنها التضييق على المرأة وعدم تمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع بنحو 575 مليار دولار. وتطرق مالباس إلى محورين ينشط فيهما البنك الدولي بهدف دعم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين وهما: التشريعات والقوانين، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات وما تبعها من تقدم لافت في مجال تطوير التشريعات والأطر القانونية الداعمة للمرأة لاسيما خلال السنوات الخمس الأخيرة، مستشهداً بتشريعات المساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين وتمثيل المرأة في مجالس الإدارة. وعن المحور الثاني لنشاط البنك في هذا الاتجاه والمعني بتوسيع فرص حصول المرأة على التمويل ونفاذية أكبر إلى الأسواق، قال إن الفجوة الناجمة عن عدم التوازن بين الجنسين في هذا الخصوص حول العالم يقدر حجمها بنحو 1.5 تريليون دولار.

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المرأة ومعوقات العمل الحر

وأشار إلى أن المرأة عالميا تعاني معوقات كبيرة في مجال العمل الحر، حيث إن فقط 1% من إجمالي مشتريات القطاع الخاص يذهب لمشاريع تمتلكها نساء، منوها بتحرك البنك الدولي للتوعية بهذه العقبة، حيث قرر البنك الاستفادة من خدمات عدد مضاعف من شركات الخدمات المملوكة لنساء بحلول العام 2023.

وكشف رئيس مجموعة البنك الدولي عن إبرام البنك لشراكة مع مؤسسة «يو بي إس» لمساعدة المشاريع والشركات التي تقودها نساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصدير منتجاتها والنفاذ إلى أسواق جديدة عبر الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية.

الإمارات و«إنجازات آسرة» في دعم المرأة

وخلال الجلسة الحوارية الرئيسة التي أفردها منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 إلى كريستالينا غورغييفا رئيسة صندوق النقد الدولي تطرقت المسؤولة الدولية إلى طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع المالية العالمية وأبرز المؤثرات التي تشكل مسار التحولات المالية في العالم بما في ذلك تأثيرات الحرب التجارية العالمية وآفاق تطور تأثيرها في أعقاب التطورات الأخيرة ومن أبرزها توقيع الولايات المتحدة الأميركية والصين على الاتفاق الذي من المتوقع أن تخف معه حدة هذا التوتر عالمياً، فضلا عن التأثيرات المتوقعة والمحتملة لفيروس كورونا على معدلات الأداء الاقتصادي العالمية. وبدأت غورغييفا حديثها بتوجيه تحية إعزاز وتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة.

وقالت : «إن ما حققته دولة الإمارات في مجال دعم المرأة «إنجازات آسرة» تزيد من مستوى الثقة في أن عصر تمكين المرأة قد بدأ بالفعل في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشادت فيه كذلك بسياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة وتقدم نموذجاً يحتذى به في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية».

وأكدت غورغييفا، وهي ثاني امرأة تتقلد منصب رئيس صندوق النقد الدولي على مر تاريخه خلفاً لكريستيان لاغير، أن تمكين المرأة ودعم مشاركتها في المجتمع قادر على إحداث دفعة قوية للاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء التوقعات بتباطؤ معدلات نموه، حيث إن فقط نحو 40 دولة حول العالم من المتوقع لها أن تحقق نموا قدره 5%، فيما تدور التوقعات حول النمو الاقتصادي العالمي حول معدل 3.3%، بينما قد يتم تخفيض تلك التوقعات في المرحلة المقبلة بنحو 0.1% إلى 0.2 بالمئة.

زيادة فرص التعليم للفتيات

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن الوصول إلى التوازن الكامل بين الجنسين بنسبة 100% من شأنه إحداث تأثير بالغ القوة على الاقتصاد العالمي، يقدر بإضافة 172 تريليون دولار إلى إجمالي ثروة العالم، في حين أن إشراك المرأة في المجال الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه زيادة الإنتاجية العالمية بصورة عامة بإضافة ما يقدر بنحو 1 تريليون دولار، وأكدت المسؤولة الدولية أن الآثار الإيجابية لتمكين المرأة تتخطى مجرد العائد الاقتصادي، حيث إن هذا التمكين يسهم في إقرار الأمن والسلام حول العالم، كما أن زيادة فرص التعليم للفتيات على سبيل المثال، خاصة في المجتمعات الأقل حظاً، يسهم في تخريج أجيال شابة مؤهلة لتقديم الأفكار والحلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتها مثل شح المياه وإمدادات الطاقة وغيرها من المجالات التي يمكنها من خلالها مساعدة تلك المجتمعات على النهوض واللحاق بركب التطور العالمي.

تفاؤل بمستقبل الاقتصاد العالمي

عن مستقبل مساهمة التجارة في تشكيل ملامح المستقبل الاقتصادي العالمي، أعربت كريستالينا غورغييفا رئيسة صندوق النقد الدولي عن تفاؤلها بمستقبل الحركة التجارية وإسهامها في دعم الاقتصاد العالمي لاسيما في ضوء انخفاض حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب توقيع اتفاقية التجارة، مؤكدة ضرورة تعزيز مستوى التعاون الدولي في إحداث إصلاحات جذرية للنظم التجارية حول العالم. وفي سؤال حول توقعات صندوق النقد الدولي لتأثيرات انتشار فيروس كورونا، قالت غورغييفا: «إن هذا التحدي يشكل بلا شك عبئاً على الاقتصاد العالمي ولكن لا يمكن تحديد الحجم الكلي لهذا التأثير في الوقت الراهن، إلا أنه سيكون له تبعاته وتأثيره على سلاسل الإمداد والقيمة المضافة العالمية، وقطاعات حيوية مثل السياحة والسفر وغيرها». وأضافت: أن نجاح الصين في احتواء هذا الفيروس بسرعة سيتبعه انخفاض كبير ولكن سيتبعه ارتداد قوي للغاية، ولكنها أوضحت أن الوضع الحالي محاط بكثير من الضبابية.

ترحيب بضيوف الإمارات

نقلت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب رسالة ترحيب من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وخالص تمنياتها لجميع المشاركين في المنتدى بمناقشات مثمرة تخدم الأهداف الاستراتيجية التي انعقد من أجلها، وشراكات جديدة تعزز تنسيق الجهود الدولية في اتجاه الارتقاء بمشاركة المرأة في شتى القطاعات من خلال أربعة محاور يطرحها المنتدى للنقاش وهي مشاركة المرأة في الحكومة والاقتصاد والمجتمع وتشكيل ملامح المستقبل.

وأعربت عن ترحيب دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بضيوف المنتدى المشاركين من نحو 87 دولة حول العالم.. وقالت: «يسعدنا أن يجتمع في منتدى المرأة العالمي-دبي 2020 نخبة من قادة الفكر وصناع التأثير من أجل إقامة حوار بناء حول دعم دور المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعريف العالم بنماذج مُلهِمة لنساء حققن إنجازات نوعية في مختلف المجالات». وأضافت: «شعار هذا المنتدى «قوة التأثير» وقد استلهمناه من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو الارتقاء بمكانة المرأة في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات، إذ تجسد هذه الرؤية واقعا نعيشه اليوم وإنجازا ملموسا تعبّر عنه معالم كثيرة على طريق النجاح الذي مضينا فيه منذ سنوات بعيدة من أهمها تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وإنشاء مؤسسة دبي للمرأة».

وأكدت المري قدرة المشاركين على صنع فارق حقيقي في حياة المرأة حول العالم سواء من خلال طرح الأفكار أو اتخاذ تدابير بعينها مثل مراجعة الأطر التنظيمية واستحداث سياسات من شأنها رفع مستوى التأثير الإيجابي للمرأة في عالمنا، وزيادة تأثيرنا لإلهام العائلات والمجتمعات وحتى الدول والأمم من أجل التحرك في الاتجاه ذاته.