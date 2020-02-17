محمد بن زايد وآبي أحمد يؤكدان الحرص على دعم وتوسيع العلاقات الثنائية

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب سموه بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، وبحثا مجالات التعاون المتعددة، وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقدم وتطور، مؤكدين حرصهما المشترك على تدعيمها وتوسيعها.

كما تبادل سموه والدكتور آبي أحمد وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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