محمد بن راشد يهنئ محمد بن زايد بإصدار رخصة تشغيل أولى محطات "براكة"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،

بإصدار دولة الإمارات العربية المتحدة رخصة تشغيل أولى محطات الطاقة النووية السلمية في "براكة".

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "محطة جديدة وصلتها الإمارات كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية... أصدرت الدولة اليوم الرخصة الأولى لتشغيل أولى هذه المحطات في براكة والتي ستبدأ العمل قريباً".

وأضاف سموه: "تتوالى الإنجازات بسواعد أيدي أبناء الإمارات.. وأبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز التاريخي".