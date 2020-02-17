محمد بن زايد: مرحلة جديدة في مسيرتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات "براكة"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن إصدار رخصة تشغيل أولى "محطات براكة للطاقة النووية السلمية " يعد مرحلة جديدة من الحراك التنموي في مسيرة نهضتنا.

وكتب سموه في تغريدة، اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى "محطات براكة للطاقة النووية السلمية " تزيدها قوة ومتانة، والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة".